NASA korkutan tabloyu açıkladı... Sıcaklık rekorları kırılıyor, Dünya büyük bir risk altında!

13 Haziran 2024 12:16 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:17

Dünya, tarihindeki en sıcak dönemlerden birini yaşıyor. Isınan gezegenimiz yalnızca sıcaklık rekorları kırmakla kalmayıp aynı zamanda yaşamlarımızı da doğrudan olumsuz etkiliyor.

İklim krizi, doğal ekosistemleri yok ederek biyoçeşitliliği azaltıyor ve gelecekte yiyecek, su ve barınma gibi temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşacağı düşünülüyor. Uzmanlar, gezegenimizin geleceği için ciddi bir tehdit oluşturan bu krizin insanlık ve diğer tüm canlılar için geri dönülemez sonuçlar doğurabileceği görüşünde.

DÜNYA, ADETA SICAKLIĞA DOYMUYOR!

Science Alert'in aktardığına göre NASA, Mayıs 2024'ün nisan, mart, şubat ve ocak aylarını takip ederek ortalama küresel sıcaklıklar açısından yeni zirvelere ulaştığını doğruladı. Bundan önce, Haziran-Aralık 2023 döneminde de aynı durum yaşanmıştı.

Kayıtlar tutulduğu sürece böyle bir seri daha önce hiç görülmemişti ve bu, gezegenimizin şu anda yaşadığı hızlı ısınmanın bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik daha da üzücü olan şu ki, bunlar daha iyi günlerimiz olabilir...

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ SICAKLIKLAR YAŞANIYOR!

NASA yöneticisi Bill Nelson, şöyle konuştu:

"Bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuz açık. Arizona, Kaliforniya, Nevada gibi Amerika'nın ve dünyanın dört bir yanındaki topluluklar daha önce görülmemiş sayılarda aşırı sıcağı ilk elden hissediyor."

Her yerde rekorlar kırılıyor ama kutlama yapmak için bir neden yok. Geçtiğimiz kasım ayında, küresel ortalama sıcaklık ilk kez sanayi öncesi seviyelerden 2 derece daha sıcak olurken, ABD şimdiye kadarki en sıcak kışını kaydetti.

Gezegenimizin ikliminin büyük ölçüde değiştiğine dair kanıtlara rağmen, insanlık tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar fazla sera gazı emisyonu pompalıyor. Uzmanlar, bir iklim uçurumuna doğru savrulduğumuzu ve hiçbir yavaşlama belirtisi olmadığını belirtiyor.