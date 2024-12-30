NASA, Parker Sondası'nın akıbetini açıkladı: 2025'te iki kritik görev daha

30 Aralık 2024 09:59 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:59

Parker Güneş Sondası, Güneş’e şimdiye kadar en yakın geçişini başarıyla tamamlayarak 6,1 milyon kilometre mesafeye ulaşmıştı. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, sondanın 2025 yılında Güneş'e iki kritik yakın geçiş daha yapması planlanıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), cuma günü yaptığı açıklamada, Parker Güneş Sondası'nın güneşe şimdiye kadar en yakın uçuşunu başarıyla tamamladığını doğrulayan bir sinyal aldığını duyurdu. Bu yakın geçiş sırasında, sonda güneş yüzeyine yaklaşık 6,1 milyon kilometre kadar yaklaştı ve güneşin koronasının içine girerek yıldızın yakın çevresinde veri toplama fırsatı elde etti.

6,1 MİLYON KİLOMETRE NE KADAR YAKIN?

6,1 milyon kilometre, kulağa ilk başta çok büyük bir mesafe gibi geliyor olabilir. Nitekim gerçekten de öyle ancak NASA, bu mesafeyi daha iyi kavramak için şu benzetmeyi yapıyor:

"Güneş sistemi, Güneş ile Dünya arasındaki mesafe bir futbol sahası uzunluğunda olacak şekilde küçültülseydi, Parker Güneş Sondası bitiş çizgisinden sadece dört yard (yaklaşık 3,7 metre) uzakta olurdu."

İKİ YENİ YAKLAŞMA DAHA PLANLANIYOR

Parker Güneş Sondası'nın yörüngesi, onu yaklaşık her üç ayda bir güneşe en yakın noktaya taşıyor. NASA yetkilileri, sondanın 2025 yılında 22 Mart ve 19 Haziran tarihlerinde iki yeni yakın geçiş daha yapacağını açıkladı. Bu yakın geçişlerin, yıldızımız hakkında daha fazla bilgi edinilmesi için eşsiz fırsatlar sunacağı belirtiliyor.

Sondanın topladığı veriler henüz yeryüzüne ulaşmadı. Ancak NASA, bu bilgilerin yakında iletilmesini bekliyor. NASA Heliophysics Bölümü Direktörü Joe Westlake, "Uzay aracından gelecek veriler, insanlık olarak daha önce hiç bulunmadığımız bir yerden yepyeni bilgiler sunacak. Bu inanılmaz bir başarı" değerlendirmesinde bulundu.