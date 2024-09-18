NASA paylaştı: 250 milyon ışık yılı uzaklıktan gelen korkutucu ses!

18 Eylül 2024 14:29 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 14:49

NASA, 250 milyon ışık yılı uzaklıktaki Perseus galaksi kümesinin merkezindeki kara delikten yayılan akustik dalgaları insan kulağı tarafından duyulabilir hale getirerek tüyler ürpertici bir ses kaydı yayınladı. 2003 yılında keşfedilen bu dalgalar, orijinal frekanslarından 57 ve 58 oktav yukarıya taşındı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 250 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan devasa bir kara delikten yayılan ses dalgalarından oluşan tüyler ürpertici bir ses kaydı yayınladı. Perseus galaksi kümesinin merkezinde yer alan bu kara delikten gelen akustik dalgalar, insan kulağı tarafından duyulabilmesi için 57 ve 58 oktav yukarıya taşındı.

2003 YILINDA AKUSTİK DALGALAR KEŞFEDİLMİŞTİ

2003 yılında gökbilimciler, Perseus galaksi kümesinin merkezindeki süper kütleli kara deliği çevreleyen bol miktarda gazın içinden yayılan akustik dalgaları keşfetmişti. Ancak bu dalgalar, insan kulağının işitme sınırlarının çok altında olduğundan, duyulması imkansızdı. NASA​ tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, ses dalgalarının galaksiler arası boşlukta nasıl yankılanacaklarının duyulabilir olması sağlandı.

2003 yılında tespit edilen en düşük nota, orta C'nin 57 oktav altındaki bir Si bemol notasıydı. Bu frekansta bir dalganın süresi 10 milyon yıla denk geliyor. İnsanların duyabileceği en düşük frekans ise "saniyenin yirmide biri" olarak biliniyor.

Ses dalgaları, Perseus kümesinin merkezindeki süper kütleli kara delikten radyal olarak, yani dışa doğru çıkarıldı ve saat yönünün tersine çevrilerek, kara deliğin tüm yönlerinden gelen sesleri orijinal frekanslarının 144 katrilyon ve 288 katrilyon katı daha yüksek tonlarda duyabilmemiz sağlandı.