Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

NASA paylaştı: Ay'ın saklı kalan bölgesi ilk defa insan gözüyle görüldü

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 16:57
1
NASA'nın Artemis II mürettebatı, daha önce yalnızca insansız uzay araçlarıyla izlenebilen Orientale havzasını kendi gözleriyle gören ilk insanlar olarak tarihe geçti. Peki Orientale havzası nedir?

2
NASA’nın Artemis II mürettebatı, Ay’a doğru gerçekleştirdikleri yolculuk sırasında tarihi bir ana imza attı.

MSN'de yer alan habere göre, görevin dördüncü gününde Ay'ın ön ve arka yüzünün kesişim noktasında yer alan Orientale havzası, ilk kez doğrudan insan gözüyle görüldü ve fotoğrafı çekildi.

3
AY'IN 'BÜYÜK KANYON'U OLARAK BİLİNİYOR

600 mil (yaklaşık 965 kilometre) genişliğe sahip krater, şimdiye kadar yalnızca yörüngedeki uzay araçları vasıtasıyla belgelenmişti. NASA tarafından paylaşılan bilgilere göre, görünümü sebebiyle Ay'ın Büyük Kanyon'u şeklinde de adlandırılan bölge, aynı zamanda Merkür ve Plüton gibi diğer kayalık gezegenlerdeki kraterleri kıyaslamak adına temel bir referans noktası kabul ediliyor.

4
Ay'ın karanlık yüzüne dair ilk izlenimlerini aktaran astronotlar, manzarayı 'kesinlikle muhteşem' sözleriyle tarif etti. Astronot Christina Koch, Orientale havzasına bizzat şahit olmanın eşsiz bir ayrıcalık taşıdığını dile getirdi.

5
Görev komutanı Reid Wiseman ise operasyonu, neredeyse imkansız görünen, çok yoğun, zorlu işleri tanımlamak için kullanılan 'Herkülvari' bir başarı şeklinde nitelendirdi. Uzay aracının Ay'ın çekim alanına yaklaşmasıyla beraber ekipteki moral seviyesinin oldukça yüksek seyrettiği bildiriliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.