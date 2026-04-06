NASA paylaştı: Ay'ın saklı kalan bölgesi ilk defa insan gözüyle görüldü

NASA'nın Artemis II mürettebatı, daha önce yalnızca insansız uzay araçlarıyla izlenebilen Orientale havzasını kendi gözleriyle gören ilk insanlar olarak tarihe geçti. Peki Orientale havzası nedir?
NASA’nın Artemis II mürettebatı, Ay’a doğru gerçekleştirdikleri yolculuk sırasında tarihi bir ana imza attı.
MSN'de yer alan habere göre, görevin dördüncü gününde Ay'ın ön ve arka yüzünün kesişim noktasında yer alan Orientale havzası, ilk kez doğrudan insan gözüyle görüldü ve fotoğrafı çekildi.
600 mil (yaklaşık 965 kilometre) genişliğe sahip krater, şimdiye kadar yalnızca yörüngedeki uzay araçları vasıtasıyla belgelenmişti. NASA tarafından paylaşılan bilgilere göre, görünümü sebebiyle Ay'ın Büyük Kanyon'u şeklinde de adlandırılan bölge, aynı zamanda Merkür ve Plüton gibi diğer kayalık gezegenlerdeki kraterleri kıyaslamak adına temel bir referans noktası kabul ediliyor.
Ay'ın karanlık yüzüne dair ilk izlenimlerini aktaran astronotlar, manzarayı 'kesinlikle muhteşem' sözleriyle tarif etti. Astronot Christina Koch, Orientale havzasına bizzat şahit olmanın eşsiz bir ayrıcalık taşıdığını dile getirdi.
Görev komutanı Reid Wiseman ise operasyonu, neredeyse imkansız görünen, çok yoğun, zorlu işleri tanımlamak için kullanılan 'Herkülvari' bir başarı şeklinde nitelendirdi. Uzay aracının Ay'ın çekim alanına yaklaşmasıyla beraber ekipteki moral seviyesinin oldukça yüksek seyrettiği bildiriliyor.