NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yok edecek! Elon Musk devrede: 843 milyon dolarlık sözleşme

04 Aralık 2024 10:18 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:43

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da daha önce gittiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) 2030'da yok edecek. Ajans, istasyonun güvenli bir şekilde yörüngeden çıkarılması için Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile 843 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. İşte detaylar.

Ajansın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre NASA​, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) 2030 yılı civarında emekliye ayrıldığında yörüngeden çıkarmak üzere özel olarak tasarlanmış bir uzay aracı geliştirmek için SpaceX​ ile 843 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

NASA'dan X'te yapılan açıklamada, "SpaceX'i ABD Deorbit Aracını geliştirip teslim etmesi ve 2030'da operasyonel ömrünün sona ermesinin ardından Uzay İstasyonunun güvenli ve sorumlu bir şekilde deorbit edilmesine hazırlanması için seçtik" denildi.

İNSANLARA ZARAR VERMEMESİ İÇİN ÇABA SARF EDİLİYOR

Bu "yörüngeden çıkarma aracının" devasa istasyonun kontrollü bir şekilde alçalmasını sağlayacağı ve Dünya'daki yerleşim alanlarına yönelik herhangi bir risk oluşturmayacak şekilde imha edileceği belirtildi.

NASA'nın Uzay Operasyonları Görev Müdürlüğü'nden sorumlu yönetici yardımcısı Ken Bowersox yaptığı açıklamada, "Uluslararası Uzay İstasyonu için bir ABD Deorbit Aracı'nın seçilmesi, NASA ve uluslararası ortaklarının istasyon operasyonlarının sonunda alçak Dünya yörüngesinde güvenli ve sorumlu bir geçiş sağlamasına yardımcı olacaktır" dedi.

Bowersox, 24 yıldır hizmet veren istasyonun Kanada, Avrupa, Japonya, Rusya ve ABD uzay ajansları arasında bir iş birliği çabası olduğunu da sözlerine ekledi. Diğer tüm ortaklar istasyonun 2030 yılına kadar işletilmesini taahhüt ederken, Rusya 2028 yılında ISS'ten elini eteğini çekmeyi planlıyor.

ISS, ONARILABİLİR OLMASINA RAĞMEN NEDEN İMHA EDİLECEK?

NASA, ISS'in büyük bir kısmının yörüngede onarılabilir ya da değiştirilebilir olmasına rağmen, mürettebatlı modüller ve kafes yapıları gibi önemli unsurların operasyonel aşınma ve yıpranma nedeniyle sınırlı bir kullanım ömrüne sahip olduğunu vurguladı. Ajans yakın tarihli bir raporunda "NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ABD tarafından geliştirilen bir deorbit aracı kullanılarak, okyanusun uzak bir bölgesinde nihai bir hedefle deorbe edilmesinin, istasyonun ömrünün sona ermesi için en iyi seçenek olduğu sonucuna varmıştır" dedi.

İleriye dönük olarak NASA, alçak Dünya yörüngesindeki faaliyetlerini ticari olarak sahip olunan ve işletilen tesislere devrederek insanlı uzay araştırmalarında yeni bir sayfa açmayı planlıyor.