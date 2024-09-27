NASA, uzayda mahsur kalan astronotları kurtarmak için 2 astronotunu feda etti! Crew-9 görevi başlıyor

27 Eylül 2024 16:44 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 17:00

SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında Crew-9 görevini başlatacak. Falcon 9 roketiyle Nick Hague ve Aleksandr Gorbunov, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 5 aylık bir göreve çıkacak. NASA, aylardır uzayda mahsur kalan Suni Williams ve Barry Wilmore'un Dünya'ya dönüşünü sağlamak için 2 astronotunu feda etti.

SpaceX​, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında 28 Eylül Cumartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'da Crew-9 görevini başlatacak. ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak Falcon 9​ roketi, astronotlar Nick Hague ve Aleksandr Gorbunov'u beş aylık bir göreve doğru yola çıkaracak.

Crew-9 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirecekleri deneyler ve operasyonlarla insanlığın uzay araştırmalarına katkıda bulunacak. Ancak bu görev, yalnızca yeni maceraların başlangıcı değil, aynı zamanda bir başka zorlu görevin tamamlanmasının da habercisi.

UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLARI GERİ GETİRECEK

Astronotlar Nick Hague ve Aleksandr Gorbunov, 5 aylık bir serüvenin ardından Şubat 2025'te Dünya'ya dönecek. Ancak bu dönüş, sadece kendi maceralarının bitişi değil, ISS'e Starliner ile gönderilen ve bir teknik sorun nedeniyle uzayda mahsur kalan Suni Williams ve Barry Wilmore için de beklenen bir kurtuluş olacak.

Starliner kapsülü, itici sorunları nedeniyle astronotları ISS'te mahsur bırakmış, NASA ise bu durumun üstesinden gelmek için Crew-9 misyonunu bir fırsat olarak değerlendirmişti. Bu kapsamda Starliner geçtiğimiz günlerde otonom bir şekilde Dünya'ya dönmüştü, astronotların ise SpaceX'le getirilmelerine karar verildi.

CREW-9, PLANLANANDAN DAHA GEÇ BAŞLIYOR

SpaceX, Crew-9 görevini normalde 26 Eylül 2024'te başlatmayı planlıyordu. Ancak "evdeki hesap çarşıya uymadı" ve Florida'da yaşanan kasırga felaketi nedeniyle misyon 28 Eylül'e ertelendi.

NASA, GÖREV İÇİN 2 ASTRONOTUNU FEDA ETTİ

Başlangıçta Crew-9 görevinde 4 astronotun olması bekleniyordu. Zena Cardman ve Stephanie Wilson, Williams ve Wilmore'u eve getirmek için kapsülde yer bırakmak amacıyla misyondan çıkartıldı.