NASA, uzayda mahsur kalan astronotların dönüşünü bir kez daha erteledi

18 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:16

NASA, Boeing'in Starliner mekiğinde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Dünya'ya dönüşünü yine erteledi. İşte yeni tarih!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaklaşık 7 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Dünya'ya dönüşlerinin bir kez daha ertelendiğini duyurdu. NASA​'nın yaptığı açıklamada, ertelemenin sebebinin Boeing​ mekiğindeki teknik arızalar olduğu belirtildi.

Haziran ayından bu yana Dünya'ya dönmeyi bekleyen astronotlar, ISS'de görevlerini sürdürmek zorunda kalırken, yerlerine geçecek yeni mürettebatın fırlatılması da planlanan tarihe yetişemedi. NASA yetkilileri, bu gecikmenin dönüş tarihini Mart veya Nisan 2025'e kadar uzattığını açıkladı.

GÖREV SÜRESİ 10 AYA ÇIKIYOR

Normalde yaklaşık bir hafta sürmesi planlanan test uçuşu çerçevesinde Wilmore ve Williams'ın Mart 2025'te Dünya'ya dönmeleri halinde, uzayda geçirdikleri süre 10 aya ulaşmış olacak.

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, 5 Haziran 2024 tarihinde Wilmore ve Williams'ı taşıyan Starliner adlı uzay aracını, iki kez erteledikten sonra fırlatmıştı. Fırlatma işleminden sonra mekikte helyum sızıntısı tespit edildi, ancak yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bulunamamıştı ve bu sebeple de astronotların eve dönüşü birkaç kez ertelenmişti.

NASA da iki astronotu Boeing'in arızalı kapsülüyle Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar vermiş ve Şubat 2025'e kadar uzayda kalacaklarını açıklamıştı. Starliner mekiği ise mürettebatsız olarak otonom bir şekilde gezegene döndü.