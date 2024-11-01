NASA, "uzaydaki ürkütücü gözlerin" fotoğrafını çekti

01 Kasım 2024 14:36 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 14:36

NASA'nın James Webb ve Hubble teleskopları, Dünya'dan 114 milyon ışık yılı uzaklıktaki IC 2163 ve NGC 2207 adlı iki spiral galaksiyi, çarpışmalarının ürkütücü bir "kana bulanmış göz" görüntüsünü oluşturduğu anlarda yakaladı. Çarpışmanın etkisiyle galaksi kollarında bozulmalar ve "ışık sürtünmesi" izleri tespit edildi.

NASA teleskopları, uzayda süzülen ürkütücü bir çift "kana bulanmış" göze benzeyen iki galaksiyi görüntüledi. Dünya'dan 114 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan spiral galaksiler, IC 2163 ve NGC 2207 olarak biliniyor. NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı, renklerin James Webb Uzay Teleskobu'nun orta kızılötesi ışığı ile Hubble Uzay Teleskobu'nun görünür ve ultraviyole ışığını kullanarak elde edildiğini belirtti.

UZAYDAKİ ÜRKÜTÜCÜ GÖZLER

Webb'in MIRI (Orta Kızılötesi Enstrümanı) adı verilen görüntüleme cihazı, galaksilerin "yakın geçişi" hakkında yeni özellikler ortaya çıkardı. NASA, görüntünün sol tarafında yer alan IC 2163'ün milyonlarca yıl önce NGC 2207'nin arkasından yavaşça süzüldüğünü söyledi.

IŞIK SÜRTÜNMESİNİN KANITLARI

Galaksilerin "göz kapaklarında" ve ön kısımlarında görülen parlak kırmızı çizgiler, çarpışmış olabileceklerini işaret eden "ışık sürtünmesinin" kanıtı olarak görülüyor. Bu sürtünme galaksilerin kıvrımlı "kollarını" da bozmuş olabilir ve iki galaksinin merkezleri arasındaki bölgeyi saran kollar, birbirine asılı duruyor gibi görünüyor.

Bu galaksiler ayrıca yüksek yıldız oluşum oranlarına sahip ve güneş büyüklüğünde olanlardan iki düzine yeni yıldız üretiyorlar. Küçük olan IC 2163'ün alt "göz kapağı" yeni yıldız oluşumlarıyla dolu. Yıldızlar, sıcak gaz toplarıdır ve Samanyolu galaksisi, evrende mevcut olabilecek bir septilyon yıldıza kadar uzanan 100 milyardan fazla yıldıza sahiptir. Samanyolu, yılda iki veya üç yeni güneş benzeri yıldız üretiyor.

IC 2163 ve NGC 2207 son yıllarda bilinen yedi yıldız patlamasına ev sahipliği yapmış olup, bu durumun yeni yıldızların oluşmasına da olanak tanıdığı tahmin ediliyor. NASA, milyonlarca yıl boyunca galaksilerin birbirlerinin yanından defalarca geçebileceğini söyledi. Ancak galaksilerin çekirdekleri ve kolları birleşerek merkezlerinde parlak bir "tek göz" bırakabilir. Bu gerçekleştiğinde, yıldız oluşumu yavaşlayacak.