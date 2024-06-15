NASA, uzaydan müjdeli haberi verdi: Voyager 1 tekrar görevde!

15 Haziran 2024 14:38 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:38

Uzayda eylül heyecanı: Büyük gün yaklaşıyor... Hayatımızda sadece tek kez görebileceğiz

Uzayda eylül heyecanı: Büyük gün yaklaşıyor... Hayatımızda sadece tek kez görebileceğiz

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 6 aydır iletişim sorunlarıyla cebelleşen Voyager 1 uzay aracının bilimsel faaliyetlerine yeniden başladığını duyurdu.

NASA, yaptığı açıklamada, Dünya'ya 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunan ve 1977 yılında fırlatılan Voyager 1'den nisan ayında yeniden anlaşılır sinyaller gelmeye başladığını söyledi. Mayıs ayında da aracın bilimsel veri toplama görevine yönlendirildiğini bildirdi.

VOYAGER 1 ARACI GERİ DÖNDÜ

Böylelikle NASA tarafından dış Güneş sistemini ve Güneş'in heliosferinin ötesindeki yıldızlararası uzayı araştırmak için fırlatılan uzay aracı, 6 aylık kesintinin ardından tam olarak veri toplama faaliyetlerine yeniden başlamış oldu.

Voyager 1'deki teknik arızaların uzay aracının uçuş veri alt sistemindeki çipten kaynaklandığı belirtildi. Uzay aracı, normal operasyonlarına geri dönmüş olsa da arızaların hala tam giderilemediği bildirildi.

NASA açıklamasında, uzay aracının arızasını gidermek için görev personelinin, daha küçük görevleri tamamlamanın yanı sıra Voyager 1'in üç bilgisayarındaki zamanlama yazılımını yeniden senkronize etmesi ve uzay aracının plazma dalgası enstrümanı için kayıt cihazının bakımını yapmasının gerektiğini belirtti.

UÇUŞ ALT VERİ SİSTEMİNDE SORUN ÇIKTI

NASA, 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, Kasım 2023’ten beri Dünya’ya anlaşılamayan sinyaller ileten Voyager 1’in 1 Mart’ta yollanan komuta anlaşılır karşılık verdiğini duyurmuştu.

Ajans, sorunun kaynağının bilim ve mühendislik verilerini Dünya’ya gönderene kadar depolayan uçuş veri alt sistemindeki 3 bilgisayardan birinde olduğunu ifade etmişti.

Güneş sisteminin etki alanı dışında araştırma yapmak amacıyla 1977'de uzaya gönderilen Voyager 1, Dünya'ya 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. Voyager 1 ile Dünya arasında sinyalin tek yönlü seyahati 22 saati aşabiliyor. Bu nedenle NASA ile araç arasında mesajın gelip gitmesi iki günü bulabiliyor.

NASA, yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği Voyager 2 uzay aracından da sinyal almaya çalışıyor.