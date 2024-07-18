NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yok etme planını açıkladı

18 Temmuz 2024 16:01 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 16:02

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) yok etmek için 843 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

Şirketin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ISS'i Dünya'ya düşürerek yok edecek olan araç günümüzde yörüngeye astronot ve kargo taşımak için kullanılan Dragon kapsülünün "süper güçlü bir versiyonu" olacak.

NASA VE SPACEX, ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NU YOK EDECEK

Webtekno'nun aktardığına göre Dragon kapsülü, ISS'in yörüngeden çıkmasını sağlayacak. İstasyon, bunun ardından da Dünya’da bir okyanusa düşürülecek. Görevin tamamlanması, muhtemelen 2031 yılında gerçekleşecek.

SpaceX'in görevde kullanacağı araç (konsept).

SpaceX'in Dragon kapsülleri şu sıralarda astronotları ve kargoları uzaya göndermek için kullanılıyor. Ancak şu ankiler, astronotlara kıyasla ISS için çok hafifler. Öyle ki istasyonun ağırlığı 420 bin kilogram civarında. Tabii durum böyle olunca da devasa bir Dragon kapsülüne ihtiyaç duyuluyor.

Şirketin planı hâlihazırda bulunan bir kargo odaklı Dragon’ı yüksek güçlü bir bölümle donatmak ve 46 adet Draco motoruyla süper şarj etmek. Bu, normal Dragon’lardan 30 adet daha fazla motor demek. Ortaya çıkacak aracın, normal kapsüllerden 2 kat daha uzun olacağı, altı kat daha fazla itici yakıtla dört kat daha fazla güç üreteceği de belirtilmiş.

NEREYE DÜŞÜRÜLECEĞİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

Futbol sahası büyüklüğündeki ISS'in nereye düşürüleceği konusunda henüz kesin bir yer belirlenmedi. Ancak Güney Pasifik gibi ücra bir köşede olması bekleniyor. Amaç, karadan uzak olmasını sağlamak ve başka bir yere düşme riskini en aza indirmek.

RUSYA, 2028'DE ISS'DEN AYRILACAK

Öte yandan Rusya, ISS'den 2028'de elini eteğini çekmeyi planlıyor. ABD, Avrupa, Japonya ve Kanada ise istasyonu 2030 yılına kadar işletmeyi taahhüt etti. Astronotlardan oluşan ekipler 2000 yılından bu yana uzay istasyonunda görev yapıyor.