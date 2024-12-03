NASA'nın Ay'a dönüş planına Donald Trump engeli: İptal olması an meselesi!

03 Aralık 2024 10:19 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:23

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Artemis III görevi kapsamında Ay'a insan göndermeyi hedefleyen programı defalarca kez ertelenmişti. Şimdi de Donald Trump yönetiminin Artemis programını ve Space Launch System (SLS) roketini iptal edebileceği iddia edildi.

Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından, ABD uzay ajansı NASA​'nın devasa Ay​ roketi Space Launch System'in (SLS) tehdit altında olabileceğine dair söylentiler ve spekülasyonlar dolaşmaya başladı. Bu roket, NASA'nın 1972'den bu yana ilk kez insanları Ay'a geri götürmeyi amaçlayan Artemis programı için gerekli olan kilit unsurlardan biri.

ARTEMİS III GÖREVİNDE DÖRT ASTRONOT AY'A GİDECEK

Artemis III adı verilen ilk Ay'a iniş görevi için SLS, NASA'nın Orion mürettebat kapsülündeki dört astronotu fırlatacak. Orion daha sonra Ay'a doğru yolculuk yapacak. Ay yörüngesine girdikten sonra Orion, Elon Musk'ın ayrı bir şekilde fırlatılan Starship aracıyla kenetlenecek. Ardından iki astronot Orion'dan ayrılacak ve Ay yüzeyine inecek olan Starship'e binecek.

Ay'da yürüdükten sonra, iki astronot Starship ile Ay yörüngesine geri dönecek. Starship, Orion ile tekrar kenetlenecek ve Ay'a inen iki astronot mürettebat arkadaşlarına katılarak Orion ile Dünya'ya dönecek. Bununla birlikte Starship ise Ay yörüngesinde bırakılacak.

TRUMP YÖNETİMİ, ARTEMİS PROGRAMINI İPTAL EDEBİLİR

ABD'li uzay gazetecisi Eric Berger, X platformunda Donald Trump yönetiminin Artemis programını iptal etme ihtimali olduğunu öne sürdü:

"Henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil, ancak duyduklarıma göre NASA'nın Space Launch System roketinin iptal edilmesi ihtimali en az yüzde 50 gibi görünüyor."

Konuyla ilgili NASA'dan veya Donald Trump yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak böyle bir hamle, Trump'ın NASA'nın içini boşaltabileceği ve işlerinin çoğunu özel şirketlere ihale etmeye zorlayabileceği yönündeki önceki spekülasyonlarla da tezat oluşturmuyor.

Hatırlatmak gerekirse Çin de 2030'a kadar astronotlarını Ay yüzeyine göndereceğini taahhüt etmişti. ABD'nin aksine, Çin'in genellikle tahminlerinde daha tutarlı olduğu biliniyor, bu nedenle Ay hedefinde de gecikme yaşanmasına ihtimal verilmiyor.