NASA'nın büyük bir sorunu var: Çözebilen 3 milyon dolar kazanacak

19 Ekim 2024 09:57 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 09:58

ABD'nin uzay kurumu NASA, uzun vadeli Ay görevleriyle ilgili önemli bir adım attı. Uzay çöpünü azaltmak ve geri dönüşümü geliştirmek amacıyla LunaRecycle Yarışması'nı başlattı Fiziksel donanım ve dijital ikiz tasarımları arayan yarışma kapsamında toplam 3 milyon dolar ödül dağıtılacak.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzun vadeli Ay​ görevlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2026'da yapacağı Artemis III görevine hazırlanan NASA​'nın cebelleşmekte olduğu büyük bir sorun var: Daha az uzay çöpü oluşturmak ve var olan çöpleri ortadan kaldırmak için ne yapmalı?

Eğer bu sorun için etkili bir çözümünüz varsa 3 milyon dolar kazanabilirsiniz. NASA, hem katı atıkları azaltan hem de uzun vadeli Ay görevlerinin sürdürülebilirliğini artıran geri dönüşüm çözümleri tasarımına ve geliştirilmesine odaklanan iki aşamalı LunaRecycle Yarışması'nı başlattı.

NASA'DAN 3 MİLYON DOLAR KAZANABİLECEKSİNİZ

NASA'dan yapılan açıklamada, kurumun hem fiziksel donanım hem de dijital ikiz veya sanal kopya tasarımları aradığı belirtildi.

"Birinci Aşama" için NASA, teknik gereksinimlerin takımların çözümlerinde ele alması gereken hayali bir 365 günlük görev senaryosu sundu. Bu aşamaya yapılan başvurular 31 Mart 2025'e kadar teslim edilmeli. Kazanan, mayıs ayında açıklanacak.

"İkinci Aşama" için takımlar, Birinci Aşama'daki kazanan tasarımın işlevsel bir prototipini oluşturacak. Birinci Aşama'ya katılmayan takımlar isterse bu aşamaya katılabilecek. NASA, bu aşamanın tamamlanmasının ardından yarışma hakkında daha fazla bilgi vereceğini söylüyor.

SON TARİH 31 MART 2025

LunaRecycle Yarışması'na katılmak isteyen ABD'li ve uluslararası takımlar, öncelikle 31 Mart 2025'e kadar "İlgilenenler Formu" aracılığıyla kayıt yaptırmalı. Bir takım kaydını ve destekleyici belgelerini gönderdikten sonra, yarışma yöneticileri kaydı inceleyip belirlenen takım liderine bildirimde bulunacak.

Ödül dağılımı şu şekilde: