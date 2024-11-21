NASA'nın Curiosity keşif aracı Mars'ın 360 derecelik görüntüsünü yakaladı: Garip sülfür taşları bulundu

21 Kasım 2024 11:40 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:40

NASA’nın Curiosity aracı, Mars’taki Gediz Vallis kanalında 360 derecelik bir panorama görüntüsü yakalayarak eski bir nehir yatağı olabileceği düşünülen bölgeyi detaylı şekilde gözler önüne serdi. Enkaz alanında keşfedilen beyaz kükürt taşlarının içinde bulunan sarı sülfür kristalleri, bölgenin oluşumuna dair bilim insanlarına yeni ipuçları sunuyor.

On iki yıldır, Curiosity​'nin Mars​'ın kayalık yüzeyinde ilerleyişini izliyoruz. Kızıl Gezegen'in gizemlerini çözmeye çalışan ve Dünya’ya Mars ortamına ait fotoğraflar ve veriler gönderen gezgin, yine heyecan verici bir keşif yaptı. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından inşa edilen Mars gezgini, 2014 yılından bu yana Mount Sharp'ı tırmanıyor.

Resmi adıyla "Aeolis Mons" olarak bilinen bu dağ, 1970'lerde keşfedildi. Dağın yabancı manzarası, Gediz Vallis kanalını içeriyor. Bilim insanları bu kanalın, eski bir nehir yatağı olabileceğine inanıyor. Curiosity, bu yılın başlarında Gediz Vallis'e ulaştı ve dün JPL, Mars tutkunları için büyük bir sürpriz yayınladı: Gediz Vallis kanalının 360 derecelik bir panorama görüntüsü.

Görüntü, Kukenán Butte, Pinnacle Ridge, Texoli Butte ve hatta Gale Crater Rim'in uzaktan bir görüntüsü de dahil olmak üzere Gediz Vallis kanalını çevreleyen bir dizi Mars özelliğini gösteriyor.

GEDİZ VALLİS NASIL OLUŞTU?

Kanalın tam olarak nasıl oluştuğu şu anda bilim insanları arasında tartışma konusu. Bir süre önce içinden su aktığı ya da oluşumundan güçlü rüzgarların sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Ya da Sharp Dağı'nın yüksek kesimlerinden aşağıya doğru akan toprak kaymalarının Gediz Vadisi'ni oluşturduğu, bunun da Curiosity'nin yolculuğu boyunca bulduğu kayaları ve enkazı açıklayacağı belirtiliyor.

GİZEMLİ KÜKÜRT TAŞLARI BULUNUYOR

Enkazın arasında, JPL'nin sağladığı panoramik görüntüde etiketlenmiş olan gizemli beyaz kükürt taşları bulunuyor. Gezgin ayrıca beyaz taşlardan birinin üzerinden geçti ve onu kırarak açtı. Ezilmiş taşın içinde sarı sülfür kristalleri vardı. Dünya'daki sülfür, Mars'ta bulunmayan sıcak su kaynakları ve volkanlardan geldiği için JPL ekibi henüz bu elementin dünyadaki varlığına dair bir açıklama getiremedi.

Curiosity'nin proje bilimcisi Ashwin Vasavada yaptığı açıklamada, "Sülfür alanına her açıdan (üstten ve yandan) baktık ve bize nasıl oluştuğuna dair ipuçları verebilecek sülfürle karışık herhangi bir şey aradık. Bir ton veri topladık ve şimdi çözmemiz gereken eğlenceli bir bulmacamız var" dedi.

On yıldan fazla süren zorlu yolculukların ardından Curiosity, zorlu Mars yüzeyinden biraz yıpranmış olsa da işlevselliğini koruyor. Gezginin bir sonraki hedefi olan ve "kutu işi" adı verilen ağ benzeri desenlerden oluşan oluşum, Sharp Dağı'nın ilerisinde yer alıyor.