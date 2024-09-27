NASA'yı ikinci kez hackledi: Ödül beklerken aldığı cevap şaşırttı!

27 Eylül 2024 17:33 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 17:52

Bir hacker, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) sistemlerinde kritik güvenlik açıkları keşfettiğini duyurdu ve bu açıkları kurumla paylaştı. NASA'nın cevabı ise tartışma konusu oldu. İşte detaylar!

Kendisini hacker​ olarak tanıtan ve "etik hacking" alanında çalışan bir kişi, kısa süre önce NASA​'nın sistemlerinde kritik güvenlik açıkları​ keşfettiğini duyurdu. Hacker, bu durumun ikinci başarılı sızması olduğunu iddia ediyor. ABD uzay ajansının hackera teşekkür etme yöntemi ise abes karşılandı.

NASA, HACKERA SADECE TEŞEKKÜR ETTİ

Hacker, NASA'nın sisteminde tespit ettiği açıkları sorumlu bir şekilde kurumla paylaştı. ABD uzay ajansı, bu ihbarın ardından güvenlik açıklarını hızla kapatarak sistemlerini güçlendirdi. NASA, hackerın çabalarına kayıtsız kalmadı ve kendisine resmi bir teşekkür mektubu gönderdi.

Hacker, NASA'dan gelen bu takdir mektubunu sosyal medya platformu X üzerinden takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında, "NASA'yı (yine) hackledim ve bazı güvenlik açıklarını onlara bildirdim. Bugün, açıkları kapattıktan sonra bana gönderdikleri bu teşekkür mektubunu aldım!" dedi.

"NASA, CİMRİ DAVRANDI"

Gönderi paylaşıldığından bu yana X'te 800 binin üzerinde görüntüleme aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da gönderi hakkında yorum yaptı. Bir kullanıcı "Güvenlik araştırmacılarını (yasal işlemle cezalandırmak yerine) ödüllendirdiği için NASA'ya aferin, bu gerçekten sadece onların yararına" diye yazdı.

Öte yandan, her ne kadar NASA, güvenlik açıklarını bildiren hackera kayıtsız kalmamış olsa da sadece bir teşekkür mektubuyla geçiştirmesi, bazı kullanıcıların eleştirilerine hedef oldu. Kullanıcılar, kurumun bu konuda cimri davrandığına inanıyor.