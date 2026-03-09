Nasıl çalıştığı bilinmiyor. Biyo-bilgisayar çağı başladı

Sistemin temelinde laboratuvarda büyütülen insan beyin hücreleri var. Yaklaşık 200 bin nöron, mikroelektrot dizisi adı verilen özel bir yüzey üzerinde yetiştiriliyor. Bu yüzey hem hücrelere elektriksel sinyaller gönderebiliyor hem de onların ürettiği sinyalleri kaydedebiliyor.

CL-1 çipi ise iki dünya arasında köprü kuruyor. Dijital oyundan gelen veriler elektriksel sinyallere çevriliyor ve nöronlara iletiliyor. Nöronların oluşturduğu elektriksel aktivite ise tekrar dijital komutlara dönüştürülerek oyun karakterinin hareketlerini kontrol ediyor.

Cortical Labs’in baş bilim sorumlusu Brett Kagan, bu deneyin önemini şöyle anlatıyor “Bu sistemin uyarlanabilir ve gerçek zamanlı hedef odaklı öğrenme gösterebilmesi bizim için kritik bir dönüm noktası.”