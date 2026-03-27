Netflix abonelik ücretlerine zam: Türkiye fiyatlar değişecek mi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Netflix, ABD’de abonelik ücretlerine bir yıldan biraz fazla süre içinde ikinci kez zam yaptı. Şirket, üç farklı planının da fiyatını yukarı çekti. Yeni fiyatlar, 26 Mart Perşembe gününden itibaren yeni aboneler için geçerli olmaya başladı. Mevcut kullanıcılar ise artıştan hemen etkilenmeyecek.
Şirkete göre yeni fiyatlar yürürlüğe girmeden önce mevcut üyelere en az bir ay önceden e-posta gönderilecek. Uygulama tarihi de her abonenin fatura dönemine göre değişecek.
Yapılan güncellemeyle birlikte reklamlı standart planın aylık ücreti 7,99 dolardan 8,99 dolara çıktı. Reklamsız standart plan 17,99 dolardan 19,99 dolara yükseldi. Premium planın fiyatı ise 24,99 dolardan 26,99 dolara çıktı.
ABD’de güncel Netflix üyelik ücretleri şöyle:
Standart (Reklamlı): 8.99 dolar
Standart: 19.99 dolar
Premium: 26.99 dolar
Eski fiyatlar ise sırasıyla 7.99 dolar, 17.99 dolar ve 24.99 dolar seviyesindeydi.
Gerekçe: içerik yatırımı ve kullanıcı deneyimi
Netflix, fiyat artışının gerekçesi olarak kaliteli içeriklere daha fazla yatırım yapma hedefini ve kullanıcı deneyimini iyileştirme planını gösteriyor. Yani şirket, abonelik gelirlerindeki artışı doğrudan içerik ve hizmet kalitesine bağlamış durumda. Bu tür açıklamalar artık dijital platformlarda sık görülüyor aslında. Ama kullanıcı açısından bakıldığında, peş peşe gelen zamlar dikkat çekiyor.
Yapılan son artış şimdilik yalnızca ABD tarafını ilgilendiriyor. Türkiye’deki abonelik ücretlerinde şu anda yeni bir zam görünmüyor. Netflix Türkiye, son fiyat güncellemesini 4 Haziran 2025’te yapmış ve abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 30 oranında zam gelmişti. Buna göre Türkiye’de mevcut fiyatlar şöyle:
Temel plan: 189.99 TL
Standart plan: 289.99 TL
Premium plan: 379.99 TL