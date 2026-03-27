Netflix, ABD’de abonelik ücretlerine bir yıldan biraz fazla süre içinde ikinci kez zam yaptı. Şirket, üç farklı planının da fiyatını yukarı çekti. Yeni fiyatlar, 26 Mart Perşembe gününden itibaren yeni aboneler için geçerli olmaya başladı. Mevcut kullanıcılar ise artıştan hemen etkilenmeyecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Netflix abonelik ücretlerine zam: Türkiye fiyatlar değişecek mi? Netflix, ABD'de abonelik ücretlerine ikinci kez zam yaparken, Türkiye fiyatlarında henüz bir değişiklik öngörülmüyor. Netflix, ABD'de üç farklı abonelik planının fiyatını 26 Mart Perşembe gününden itibaren yeni aboneler için artırdı. Mevcut kullanıcılara fiyat artışından en az bir ay önce e-posta ile bilgi verilecek ve uygulama tarihleri fatura dönemlerine göre değişiklik gösterecek. ABD'de Standart (Reklamlı) plan 7.99 dolardan 8.99 dolara, Standart plan 17.99 dolardan 19.99 dolara ve Premium plan 24.99 dolardan 26.99 dolara yükseldi. Fiyat artışının gerekçesi olarak içerik yatırımı ve kullanıcı deneyimini iyileştirme planı gösterildi. Türkiye'deki abonelik ücretlerinde şu anda bir değişiklik bulunmuyor; Netflix Türkiye'nin son fiyat güncellemesi 4 Haziran 2025'te yapılmıştı.

Şirkete göre yeni fiyatlar yürürlüğe girmeden önce mevcut üyelere en az bir ay önceden e-posta gönderilecek. Uygulama tarihi de her abonenin fatura dönemine göre değişecek.

ABD’DE YENİ NETFLİX FİYATLARI BELLİ OLDU

Yapılan güncellemeyle birlikte reklamlı standart planın aylık ücreti 7,99 dolardan 8,99 dolara çıktı. Reklamsız standart plan 17,99 dolardan 19,99 dolara yükseldi. Premium planın fiyatı ise 24,99 dolardan 26,99 dolara çıktı.

ABD’de güncel Netflix üyelik ücretleri şöyle:

Standart (Reklamlı): 8.99 dolar

Standart: 19.99 dolar

Premium: 26.99 dolar

Eski fiyatlar ise sırasıyla 7.99 dolar, 17.99 dolar ve 24.99 dolar seviyesindeydi.

Gerekçe: içerik yatırımı ve kullanıcı deneyimi

Netflix, fiyat artışının gerekçesi olarak kaliteli içeriklere daha fazla yatırım yapma hedefini ve kullanıcı deneyimini iyileştirme planını gösteriyor. Yani şirket, abonelik gelirlerindeki artışı doğrudan içerik ve hizmet kalitesine bağlamış durumda. Bu tür açıklamalar artık dijital platformlarda sık görülüyor aslında. Ama kullanıcı açısından bakıldığında, peş peşe gelen zamlar dikkat çekiyor.

TÜRKİYE FİYATLARINDA ŞU AN DEĞİŞİKLİK YOK

Yapılan son artış şimdilik yalnızca ABD tarafını ilgilendiriyor. Türkiye’deki abonelik ücretlerinde şu anda yeni bir zam görünmüyor. Netflix Türkiye, son fiyat güncellemesini 4 Haziran 2025’te yapmış ve abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 30 oranında zam gelmişti. Buna göre Türkiye’de mevcut fiyatlar şöyle:

Temel plan: 189.99 TL

Standart plan: 289.99 TL

Premium plan: 379.99 TL