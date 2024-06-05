Netflix, Apple TV'nin eski modellerinde çalışmayı durdurdu

05 Haziran 2024 09:45 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:46

ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix, bazı abonelerine gönderdiği bir e-posta ile önemli bir duyuru yaptı: Artık ikinci ve üçüncü nesil Apple TV modellerine destek vermeyeceğini açıkladı.

Netflix, yaptığı açıklamada, en son özellikler ve güncellemeleri destekleyebilecek cihazlara odaklanarak "mümkün olan en iyi Netflix deneyimini sunmayı sürdürmek" amacıyla bu kararı aldığını belirtti.

İKİNCİ NESİL APPLE TV

İkinci nesil Apple TV, 2007 yılında piyasaya sürülen gümüş ve beyaz modelin ardından gelen ve güncellenmiş bir tasarıma sahip olan ilk modeldi. Siyah bir gövdeye ve alüminyum Apple Remote cihazına sahip olan bu kutu, A4 çiple destekleniyordu ve 720p çözünürlüğe kadar oynatabiliyordu.

İkinci nesil Apple TV, 2010 ile 2012 yılları arasında satışta kaldı. Şirket bu tarihten sonra A5 çip ile desteklenen ve 1080p çözünürlüğe kadar oynatma kabiliyetine sahip olan üçüncü nesil Apple TV'yi piyasaya sürdü.

TVOS YAZILIMI BULUNMUYOR

Her iki model de, içinde App Store uygulama mağazası olmayan bir yazılım üzerine kuruluydu. Güncel Apple TV modelleriyse, Apple'ın bu cihazlara özel tvOS işletim sistemiyle çalışıyor.

SON TARİH 31 TEMMUZ

Netflix, 31 Temmuz tarihinden sonra, ikinci ve üçüncü nesil Apple TV kullanıcılarının içerikleri izlemeye devam etmek için ya daha yeni bir Apple TV modeline yükseltme yapmalarını ya da akıllı TV'ler veya Roku cihazları gibi diğer uyumlu cihazları kullanmalarını öneriyor.