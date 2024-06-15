Netflix, çok sayıda cihaza desteğini kesiyor

15 Haziran 2024 15:15 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 15:15

Netflix, son yılların en büyük tasarım değişikliğini yaptı

Netflix, son yılların en büyük tasarım değişikliğini yaptı

Netflix, uygulamasının önümüzdeki aydan itibaren belirli akıllı TV'lerde çalışmayacağını ve izleyicilerin bağlantıda kalmak için bir akış cihazı eklemesini gerektirdiğini duyurdu.

Daily Mail'in haberine göre, dünyanın en büyük yayın hizmeti, izleyicilerin 2014 yılında üretilen bazı eski Sony TV'lerde yayın hizmetine erişemeyeceğini bildirdi.

Erişimi sürdürmek için cihazlarını değiştirmek istemeyen kullanıcıların Amazon Fire TV Stick, Roku veya Google TV'li Chromecast için 20 ila 50 dolar arasında bir harcama yapması gerekiyor.

KARAR, 24 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Sony, "24 Temmuz 2024'ten itibaren Netflix uygulaması bazı 2014 BRAVIA televizyonlarda artık desteklenmeyecek. Netflix uygulamasını 23 Temmuz 2024 tarihine kadar kullanmaya devam edebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Netflix uygulamasıyla artık uyumlu olmayan TV'ler "Netflix artık bu cihazda kullanılamıyor" şeklinde bir mesaj alacak. Bu karar, KDL-60W610B ve KDL-60W630B modelleri de dahil olmak üzere 14 modeli kapsıyor.

Bu, Netflix'in belirli eski TV'lerde uygulamasını sonlandırdığı ilk sefer değil, şirket Aralık ayında 2012-2013 Sony cihazlarını da kaldırmıştı.

O dönemde Sony, değişikliğin 'teknik sınırlamalardan' kaynaklandığını ve toplam 34 TV'yi etkilediğini iddia etmişti. Bu değişiklik Avrupa ve İngiltere'deki tüketicileri de etkileyecek ve 42 Sony TV'deki uygulamaya erişimlerini kaybedecekler.

Netflix'in uygulamasını bazı akıllı televizyonlardan kaldırma kararı, hizmetin Max, Disney+ ve Hulu gibi diğer yayın hizmetleriyle rekabet edebilmek için şifre paylaşımını kısıtlamasından bir yıl sonra geldi.