Netflix, GTA 3 ve GTA: Vice City oyunlarını platformdan kaldırıyor! İşte oynamak için son tarih

23 Kasım 2024 16:09 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 16:10

Netflix, Grand Theft Auto 3 ve Vice City oyunlarını, lisans anlaşmalarının süresinin dolması sebebiyle platformdan kaldıracağını duyurdu. Kullanıcılar artık oyunları iOS ve Android mağazalarından satın alarak oynamaya devam edebilecek.

Netflix​'in mobil oyun kütüphanesine ivme kazandıran iki büyük Grand Theft Auto​ oyunu platformdan kaldırılıyor. Grand Theft Auto III ve Grand Theft Auto: Vice City artık Netflix Games üzerinden oynanamaz hale gelecek. İşte oyunları oynamak için son tarih.

Engadget'in haberine göre GTA 3 ve GTA: Vice City, 13 Aralık itibarıyla Netflix kullanıcılarının erişimine kapatılacak. Bu da oyunları oynamak isteyen Grand Theft Auto hayranlarının tekrardan satın almak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Şu ana kadar Netflix'e üye olan herkes oynayabiliyordu.

NETFLİX: "GTA OYUNLARININ LİSANS SÜRELERİ DOLDU"

Konuyla ilgili yetkili isimden açıklama geldi. Bir Netflix sözcüsü, tıpkı dizi ve filmlerde olduğu gibi oyunların da lisans sürelerine sahip olduğunu ve bu süre dolduktan sonra içerikleri kaldırdıklarını belirterek, "Oyuncular bir 'Yakında Ayrılıyor' rozeti görecek ve kaldırılmadan çok önce uygulamanın kendisi tarafından bilgilendirilecekler" dedi.

Netflix, bu iki oyunu kütüphanesine ekledikten tam bir yıl sonra kaldırıyor ve yayıncı Rockstar ile başlangıçta 12 aylık bir anlaşması olduğunu belirtiyor. Öte yandan yine Netflix üzerinden oynanabilen bir diğer GTA oyunu olan San Andreas bu karardan etkilenmeyecek.

GTA OYUNLARI NETFLİX'E NE KAZANDIRDI?

Netflix, bu yılın başlarında, GTA serisinin platformda oyun etkileşimlerini artırdığını duyurmuştu. Hatta bazı kullanıcıların yalnızca bu oyunları oynamak için abone olduklarını iddia etmişti.

Kullanıcılar, GTA III ve Vice City'nin Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition versiyonlarını 13 Aralık'tan sonra iOS ve Android'de oynayabilecek. Ancak bunları ilgili uygulama mağazalarından satın almaları gerekecek.