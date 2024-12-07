Netflix kullanıcılarına SMS tuzağı: Bu mesajı sakın açmayın, direkt silin!

07 Aralık 2024 12:14 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:15

Dolandırıcıların yeni hedefi: Netflix kullanıcıları. Kötü niyetli hackerlar, Netflix üyelerini hedef alarak abonelik ödemelerinde sorun olduğunu belirten sahte SMS'ler gönderip, kullanıcıları sahte bir oturum açma sayfasına yönlendiriyor ve kimlik ile ödeme bilgilerini çalmayı amaçlıyor.

Yakın zamanda Netflix hesabınızın askıya alındığına dair bir veya birkaç tane SMS aldıysanız, büyük ihtimalle bir dolandırıcılık girişimine kurban gitmenin eşiğinde olabilirsiniz. Dolandırıcılar yeni bir kısa mesaj kampanyası aracılığıyla 23 ülkedeki Netflix kullanıcılarının telefon numaralarını hedef alarak hesap kimlik bilgileri ve ödeme bilgileriyle dolandırmaya çalışıyor.

NETFLİX KULLANICILARINI HEDEF TAHTASINA OTURTTULAR

Dünya çapında 280 milyondan fazla ücretli abonesi olan Netflix'in dolandırıcılar tarafından bir phishing (oltalama) saldırısında "yem" olarak kullanılması şaşırtıcı değil. Dolandırıcılık mesajı dağınık bir yaklaşımla gönderilse bile, alıcıların çoğunun bir Netflix hesabına sahip olma ve potansiyel olarak kişisel bilgileriyle ayrılmak için kandırılma ihtimali yüksek.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, sahte SMS'in birkaç farklı dildeki versiyonları da dahil olmak üzere birkaç varyasyonu var. Ancak her kısa mesaj aynı temel yapıya sahip: Netflix'ten geldiğini iddia ediyor ve hesabınız için abonelik ödemesinin işlenmesinde bir sorun olduğunu belirtiyor. Daha sonra sizden bilgilerinizi güncellemenizi istiyor ve bir URL paylaşıyor.

Bağlantıya tıklarsanız, gerçek Netflix web sitesine inandırıcı bir şekilde benzeyecek şekilde tasarlanmış sahte bir oturum açma sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Ola ki bilgilerinizi buraya girerseniz, bunları Netflix hesabınıza erişmek için kullanabilecek dolandırıcılara teslim etmiş olacaksınız. Bu bilgilerle bazı dolandırıcılar hesabınızı dark web'de satmaya çalışabilir.

Bir sonraki ekranda, hesabınızın bir ödeme sorunu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını iddia eden bir uyarı mesajı gösterilir. Ardından sizden kredi kartı veya banka kartı kullanarak ödeme yapmanızı ister. Bunu yaptığınızda dolandırıcılar kart bilgilerinize sahip olacaktır. Dolandırıcılık ayrıca size Netflix hediye kartı kullanarak ödeme yapma seçeneği de sunar, bu da kartın değerini dolandırıcılara verir.

Çoğu kimlik avı dolandırıcılığında olduğu gibi, Netflix SMS dolandırıcılığı da kişisel bilgilerinizi vermeniz için sizi kandırmak üzere birkaç faktöre dayanıyor. Kısa mesaj ve web sitesi, insanların dikkatini çekebilecek kadar gerçek görünüyor. Bunun da ötesinde, hesap askıya alma uyarısı aciliyet hissi uyandırmak için tasarlanmıştır.

Birçok kullanıcı için, ödenmeyen bir fatura nedeniyle Netflix hesabına erişimi kaybetmek ciddi bir sorun olacaktır. Panik duygusunun yanı sıra sorunu hızla çözme arzusu, insanların iki kez düşünmeden hareket etmelerine ve alarm zilleri çalıyor olsa bile hassas kişisel bilgilerini dolandırıcılara vermelerine neden olabilir.