Neuralink beyin çipi takılan ikinci hasta, 'düşünerek' Counter-Strike 2 oynadı

22 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:39

Neuralink çipi bir insana daha takıldı! İlk sonuçları Elon Musk açıkladı

Neuralink çipi bir insana daha takıldı! İlk sonuçları Elon Musk açıkladı

Neuralink'in "Link" olarak bilinen yeni beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) çipinin ikinci hastası olan Alex, dizüstü bilgisayarında sadece düşünce gücüyle Counter-Strike 2 oynayabilmeye başladı.

Elon Musk'ın heyecan verici girişimi Neuralink, geçen ay hastaya "Link" implantı taktı. Ameliyat dünyanın en büyük nörolojik hastası tedavi ve araştırma kurumlarından Barrow Nöroloji Enstitüsü'nde gerçekleşti ve Alex ertesi gün taburcu edildi. Neuralink, "iyileşme sürecinin sorunsuz geçtiğini" belirtti.

Link implantı takıldıktan sonra Alex, hem video oyunları oynama becerisini geliştirdi hem de düşünceleriyle 3D nesneler tasarlamak için bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımını kullanmayı öğrendi.

Neuralink, yaptığı açıklamada bu özelliğin kuadripleji hastalarının bağımsızlıklarını yeniden kazanmalarına yardımcı olmak üzere dijital cihazların kontrolünü geliştirecek yüksek performanslı bir arayüz sunmaya yönelik "önemli bir adımı işaret ettiğini" savundu.

NEURALINK İMPLANTI TAKILAN ALEX, CS2 OYNAYABİLİYOR

Alex, Link'ini bilgisayara bağladığı andan itibaren imleci zihniyle kontrol etmeye başlamasının 5 dakikadan az sürdüğü belirtildi. Birkaç saat sonra da Neuralink'in Webgrid göreviyle diğer yardımcı teknolojilerle elde ettiği maksimum hız ve doğruluğu aşmayı başardığı aktarıldı.

Hastanın Counter-Strike 2 oynadığı anlar:

Hasta şu anda klavye ve fare kullanmadan, "sadece düşünerek" Valve'ın birinci şahıs nişancı oyunu Counter-Strike 2'yi dizüstü bilgisayarında oynadı oynayabiliyor.

ELON MUSK, 2026'YA KADAR 1000 KİŞİYE NEURALİNK TAKMAK İSTİYOR

Neuralink şu anda yalnızca iki insan hastaya çip takmış olsa da şirketin hedefi yüksek: Elon Musk'ın X (Twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre şirket 2026 yılına kadar 1.000'den fazla hastaya çip yerleştirmek istiyor.

Hatırlatmak gerekirse Neuralink implantı alan ilk kişi Noland Arbaugh olmuştu. Boynundan aşağısı felçli olan Arbaugh, teknolojiyle etkileşim kurmakta zorlanıyordu. Çip takıldıktan sonra artık cihazları kullanabiliyor ve hatta kolaylıkla video oyunları oynayabiliyor.

Elon Musk ayrıca "Yeni X telefonunuzu düşünerek kontrol etmenizi sağlamak için beyninize bir Neuralink takar mıydınız?" diye soran bir parodi hesabına "Gelecekte telefonlar olmayacak. Sadece Neuralink'ler olacak." diyerek iddialı bir hedef belirledi.