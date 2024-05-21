Neuralink, düşünce gücüyle bilgisayar kontrol ettiren beyin çipini bir hastaya daha yerleştirecek

21 May 2024 09:10 - Güncelleme : 21 May 2024 09:11

Neuralink, insan beyni ile bilgisayar arasında bir arayüz aracılığıyla nesneleri düşünce ile kontrol etmeyi sağlayan implant edilebilir "Telepati" cihazını ikinci hastaya yerleştirmek için ABD'den onay aldı.

Beyin çipi, kopmuş sinir sinyalleri arasında köprü kurarak potansiyel olarak tüm vücut kontrolünü yeniden sağlayarak, felçi bireyler için umut vaat ediyor. Elon Musk, teknolojinin beyindeki bir Neuralink çipini omurgadaki ikinci bir çipe bağlayabileceği ve sonuçta tam hareketlilik sağlayabileceği bir gelecek öngörüyor.

DÜŞÜNEREK HER ŞEYİ KONTROL EDİYOR

İlk hasta Noland Arbaugh, çipin "telepatik" iletişimi kolaylaştırma yeteneğini göstererek artık sadece düşünerek bir bilgisayarı veya telefonu kontrol edebiliyor.

Devam etmekte olan klinik çalışmalar, Neuralink'in kablosuz beyin-bilgisayar arayüzünün ilk işlevselliğini değerlendirmeyi ve felçli bireylerin düşünceleri aracılığıyla harici cihazlar üzerindeki kontrollerini yeniden kazanmalarının yolunu açmayı amaçlıyor.

İLK ÇİP ARIZALANMIŞTI

Haber, Neuralink'in devam etmekte olan klinik denemesinde, implantın bazı ipliklerinin (cihazın sinirsel aktiviteyi kaydeden bileşenleri) Arbaugh'un beyninden ayrılmaya başladığı sorunları bildirmesinden haftalar sonra geldi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Neuralink ve FDA'nın daha önceki hayvan deneylerinden, insan saç telinden daha ince olan ipliklerin beyin sinyallerini okumak için kullanılan elektrotlarla birlikte geri çekilebileceğini bildiklerini iddia etti.

Wall Street Journal'a göre şirket bu sorunu çözmek için implantın dişlerini beynin daha derinlerine yerleştirecek. Neuralink'in ilk hastasında kullanılan üç ila beş milimetreye kıyasla, implantın dişleri artık hastanın motor korteksinin sekiz milimetre içine yerleştirilecek.