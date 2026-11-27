Neuralink, 25 Kasım’da yaptığı açıklamayla implante edilebilir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisinin ABD’deki ilk ileri aşama (pivotal) klinik çalışması olan LINK için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay aldığını duyurdu. Çalışma, amiyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle ağır felç yaşayan yetişkinlerde sistemin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirecek.

Şirketin açıklamasına göre, LINK çalışması için katılımcı kayıtları açıldı ve programın ABD genelinde birden fazla klinik merkeze yayılması planlanıyor. Neuralink, yeni araştırmanın ABD, Kanada ve Birleşik Krallık’ta süren erken aşama fizibilite çalışmaları üzerine inşa edildiğini belirtti. Çalışmalarda şimdiye kadar 30’dan fazla katılımcıya implant yerleştirildi ve katılımcılar toplamda binlerce saatlik gerçek dünya kullanım verisi sağladı.

İMPLANT, BEYİN SİNYALLERİNİ DİJİTAL KOMUTLARA DÖNÜŞTÜRÜYOR

LINK çalışmasında katılımcıların Neuralink'i kullanarak dijital cihazları yalnızca düşünce yoluyla ne ölçüde kontrol edebildiği incelenecek. Araştırmada günlük yaşamda bağımsızlığı artırabilecek işlevsel sonuçların yanı sıra implantın uzun vadeli güvenliği de mercek altına alınacak.

Değerlendirilen sistemin merkezinde, beynin hareketten sorumlu bölgesi olan motor kortekse yerleştirilen ince elektrot iplikçikleri aracılığıyla sinirsel aktiviteyi kaydeden N1 İmplantı yer alıyor. İmplant, hedeflenen hareketlere ilişkin elektrik sinyallerini algılayarak dijital cihazlarla etkileşim kurulmasını sağlayan komutlara çeviriyor. Katılımcılar, uzuvlarını fiziksel olarak hareket ettirmeden yalnızca ellerini oynattıklarını hayal ederek bilgisayar imlecini yönlendirmeyi öğrenebiliyor.

Neuralink’in mevcut Telepathy programı kapsamında daha önce imleç kontrolü ile sol, sağ ve orta fare tıklaması gibi işlevler yapılmıştı. Katılımcılar mesajlaşma, internette gezinme, kod yazma ve video oyunu oynama gibi etkinliklerde de aynı teknolojiyi kullandı.

CERRAHİ ROBOTLA YERLEŞTİRİLİYOR, KABLOSUZ ŞARJ EDİLİYOR

İnce elektrot iplikçikleri beyne şirketin geliştirdiği R1 cerrahi robotu tarafından yerleştiriliyor. Kafatasının içine oturan N1 cihazında harici kablo veya pil paketi bulunmuyor. İmplant, bilgisayarlarla kablosuz iletişim kurarken kafa derisi üzerinden kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

Neuralink’in klinik çalışma bilgilerine göre ameliyat genel anestezi altında gerçekleştiriliyor. Şirketin yayımladığı çalışma protokolü; sağlık taraması, beyin görüntüleme, implantasyon, cihaz eğitimi ve takip değerlendirmelerini kapsıyor. Katılımcıların cihaz performansının ve güvenliğinin uzun vadede izlenebilmesi için implantasyon sonrası takip değerlendirmeleri 24 aya kadar uzanıyor.

GENEL TIBBİ KULLANIM ONAYI HÂLÂ ALAMADI

Bununla birlikte FDA’nın LINK araştırması için verdiği izin, Neuralink implantının genel tıbbi kullanım için onaylandığı anlamına gelmiyor. Şirket, cihazlarının araştırma aşamasında olduğunu ve yalnızca yetkili klinik çalışmalar kapsamında erişilebilir durumda bulunduğunu vurguluyor.