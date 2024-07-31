Neuralink rakibi Synchron'un beyin çipi, düşünce ile Apple Vision Pro'yu kontrol edebiliyor

31 Temmuz 2024 11:13 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:14

Elon Musk'ın Neuralink'inin rakibi nöroteknoloji şirketi Synchron, geliştirdiği beyin implantını Apple Vision Pro gözlüğüne bağladığını duyurdu. Artık hareket kabiliyeti kısıtlı hastaların sadece düşüncelerini kullanarak cihazı kontrol etmeleri mümkün oluyor.

BEYİN-BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ GELİŞTİREN SYNCHRON NEDİR?

Synchron, felçli hastaların akıllı telefon ve bilgisayar gibi teknolojileri zihinleriyle kullanmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış beyin-bilgisayar arayüzü ya da BCI geliştiriyor. Şirket, beyin çipini şu ana kadar ABD'de altı ve Avustralya'da dört hastaya taktı.

Teknolojisini daha geniş çapta ticarileştirmek için hâlâ ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay alması gerekiyor.

Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Apple Vision Pro gözlüğü göz hareketleri, sesli komutlar ve el hareketleri ile kontrol edilebiliyor. Synchron, Vision Pro'yu konuşamayan ya da üst uzuvlarını hareket ettiremeyen hastalar için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor.

BEYİN ÇİPİ İLE APPLE VISION PRO KONTROLÜ SAĞLANDI

Synchron CEO'su Thomas Oxley, Apple'ın iOS erişilebilirlik platformunun sınıfının en iyisi olduğunu düşündüğünü, bu nedenle şirketin başlangıçta hastaların Apple'ın ekosistemindeki cihazları kontrol etmelerine yardımcı olmaya odaklandığını söyledi.

Oxley, Synchron'un geliştirmiş olduğu beyin çipini diğer cihazlara da bağlamak için çalışmalar yürüttüğünü ancak sürece Vision Pro ile start verdiklerini vurguladı.

Synchron'un beyin çipi, hastanın şah damarından yerleştiriliyor ve böylece açık beyin ameliyatı gerekmiyor. Beynin motor korteksinin yüzeyinde bulunan kan damarına iletiliyor. Stent benzeri cihaz, göğüste deri altında bulunan bir antene bağlanıyor. Anten ham beyin verilerini topluyor ve harici cihazlara gönderiyor.

BEYİN ÇİPİ 64 YAŞINDAKİ ALS HASTASI ADAMA TAKILDI

CNBC'ye göre Synchron'un çip ile Vision Pro'yu kontrol eden ilk hasta Mark adlı 64 yaşındaki bir kişi oldu. Mark, amiyotrofik lateral skleroz veya ALS adı verilen ve hastaların kaslarının kontrolünü yavaş yavaş kaybetmelerine neden olan dejeneratif bir hastalığı sahip.

Ocak 2021'deki teşhisinden bu yana Mark omuzlarında, kollarında ve ellerinde işlev kaybı yaşadı. Ancak hâlâ konuşabiliyor ve kısa mesafelerde yürüyebiliyor.

Mark, beyin çipi ile farklı becerileri ve işlevleri uygulamak için haftada iki kez iki saat boyunca Synchron ile buluşuyor. Vision Pro'yu nisan ayından bu yana aralıklı olarak test ettiğini ve mesaj göndermek, Solitaire oynamak ve TV izlemek için kullanabildiğini söyledi.

Vision Pro'yu kontrol etmek için beyin çipini kullanmanın iPhone, iPad ve bilgisayarını kontrol etmek için kullanmaktan çok farklı olmadığını söyleyen hasta, cihazdaki bazı uygulamaların ise daha sınırlayıcı ve zorlayıcı olduğundan kullanılması zor olduğunu belirtti.