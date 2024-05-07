Nintendo Başkanı, Switch 2 için tarih verdi

07 May 2024 14:53 - Güncelleme : 07 May 2024 14:53

Nintendo Switch hayranlarının hasreti sonunda bitiyor. Yıllardır beklenen Nintendo Switch 2 için resmi açıklama geldi. Şirketin Başkanı Shuntaro Furukawa, bugüne kadar birçok kez sızıntılarla gündeme gelmiş olan yeni el oyun konsolu için müjdeli haberi paylaştı.

Daha önceki iddialar, Nintendo Switch 2'nin 2024 yılında piyasaya sürüleceğini öne sürüyordu. Hatta 2017 yılında çıkan orijinal Switch'e göre 100 dolar daha pahalı (400 dolar) olacağı belirtiliyordu. Furukawa'nın açıklaması, fiyatı değil ama çıkış tarihiyle ilgili iddiayı yalanladı.

NINTENDO SWITCH 2, 2025'TE GELİYOR

Merakla beklenen Nintendo Switch 2, 31 Mart 2025 tarihinde sona eren çeyrekte tanıtılacak. Fakat net bir tarih verilmemiş olsa da en azından önümüzdeki yılın nisan ayını beklemek zorunda olmayacağımız artık kesinleşmiş durumda.

Bu arada Furukawa, "Nintendo Switch 2" diye bahsetmek yerine "yeni nesil Switch konsolu" ifadesini kullandı. Bu, Switch 2 yerine başka bir isimle piyasaya çıkabileceğini akıllara getirse de bu ihtimalin düşük olduğu belirtiliyor.

NINTENDO DIRECT İÇİN TARİH VERİLDİ

Öte yandan Nintendo Başkanı, haziran ayında düzenleyeceği Nintendo Direct etkinliğinden de bahsetti. Ancak beklenenin aksine bu etkinlikte Nintendo Switch 2 değil, konsolun yazılımıyla ilgili gelişmelere odaklanacak.

Nintendo aynı zamanda küresel Nintendo Switch satışlarının 141 milyon adedi aştığını duyurdu. Bu, şirketin son çeyreğinde (Ocak 2024'ten Mart 2024'e kadar) 2 milyon Switch birimi daha satmayı başardığı anlamına geliyor.