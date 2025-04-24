Nintendo Switch 2 ön siparişe açıldı: Tahmini Türkiye fiyatı

Nintendo'nun merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu Nintendo Switch 2, bugün itibarıyla ön siparişe açıldı. Ancak Türkiye'deki oyuncular bu heyecana şimdilik uzaktan tanıklık ediyor. Peki Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte tahminler.

Oyun dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Nintendo, sonunda Nintendo Switch 2 modelini resmi olarak tanıttı ve ön siparişleri başlattı. Yeni konsol, yurt dışında standart versiyonuyla 449,99 dolar, Mario Kart World oyununun da dahil olduğu özel bundle paketiyle ise 499,99 dolar fiyat etiketiyle listelendi.

IGN'in haberine göre, şu anda yalnızca yurt dışı satışları başlamış durumda; yani Nintendo Switch 2 Türkiye ön sipariş süreci henüz başlamadı. Ancak beklenti büyük. Özellikle konsolla birlikte çıkacak olan ilk DLSS teknolojili oyun olan Cyberpunk 2077'nin Switch 2 versiyonu, konsolun gücünü ilk kez gözler önüne serecek.

NINTENDO SWITCH 2 NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Nintendo, yeni nesil Switch 2'nin çıkış tarihi olarak 5 Haziran 2025'i belirledi. Bu tarihte hem konsol hem Cyberpunk 2077 DLSS sürümü hem de diğer yeni Nintendo oyunları tüm dünyada aynı anda satışa sunulacak.

NINTENDO SWITCH 2 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Henüz Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı resmi olarak açıklanmadı. Ancak dolar kurunun 38 TL olduğu ve ülkemizdeki oyun konsollarına uygulanan vergiler (yaklaşık yüzde 60) göz önünde bulundurulduğunda, yeni konsolun fiyatının yaklaşık 29 bin TL olabileceği tahmin ediliyor.

İşte bu fiyat tahmini şu kalemlere dayanıyor:

Yüzde 20 gümrük vergisi

Yüzde 20 özel tüketim vergisi (ÖTV)

Yüzde 20 katma değer vergisi (KDV)

Tabii ki bu fiyat, distribütör ve perakende kar marjlarıyla birlikte daha da artabilir.

NINTENDO SWITCH 2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ (GÜNCEL LİSTE)

1080p çözünürlükte ekran

120 fps’e kadar kare hızı desteği

HDR desteği (daha kaliteli görüntü için)

Orijinal Switch ile aynı kalınlıkta ama daha büyük ekran

Gelişmiş 3D ses sunan hoparlör sistemi

Gürültü engelleme özellikli yerleşik mikrofon

Yerleşik, daha geniş açıda açılabilen ayaklık

2 adet USB-C portu (biri üstte, biri altta)

Aynı anda şarj ve aksesuar kullanımı desteği

256 GB dahili depolama (önceki modelde 32 GB idi)

Yeniden tasarlanmış dock; yerleşik soğutma fanı, 4K çözünürlük desteği (uyumlu oyunlarda), HDR desteği TV modunda

Daha büyük Joy-Con'lar

Genişletilmiş SL ve SR düğmeleri

Geliştirilmiş analog çubuklar

Mıknatısla tutunma mekanizması

Optik fare işlevi için aşağıya bakan bağlantı tarafı

Orijinal Switch Joy-Con’larıyla kablosuz uyumluluk