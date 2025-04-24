Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Nintendo Switch 2 ön siparişe açıldı: Tahmini Türkiye fiyatı

Nintendo'nun merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu Nintendo Switch 2, bugün itibarıyla ön siparişe açıldı. Ancak Türkiye'deki oyuncular bu heyecana şimdilik uzaktan tanıklık ediyor. Peki Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte tahminler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nintendo Switch 2 ön siparişe açıldı: Tahmini Türkiye fiyatı
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 16:30

Oyun dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Nintendo, sonunda Nintendo Switch 2 modelini resmi olarak tanıttı ve ön siparişleri başlattı. Yeni konsol, yurt dışında standart versiyonuyla 449,99 dolar, Mario Kart World oyununun da dahil olduğu özel bundle paketiyle ise 499,99 dolar fiyat etiketiyle listelendi.

IGN'in haberine göre, şu anda yalnızca yurt dışı satışları başlamış durumda; yani Nintendo Switch 2 Türkiye ön sipariş süreci henüz başlamadı. Ancak beklenti büyük. Özellikle konsolla birlikte çıkacak olan ilk DLSS teknolojili oyun olan Cyberpunk 2077'nin Switch 2 versiyonu, konsolun gücünü ilk kez gözler önüne serecek.

Nintendo Switch 2 ön siparişe açıldı: Tahmini Türkiye fiyatı

NINTENDO SWITCH 2 NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Nintendo, yeni nesil Switch 2'nin çıkış tarihi olarak 5 Haziran 2025'i belirledi. Bu tarihte hem konsol hem Cyberpunk 2077 DLSS sürümü hem de diğer yeni Nintendo oyunları tüm dünyada aynı anda satışa sunulacak.

NINTENDO SWITCH 2 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Henüz Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı resmi olarak açıklanmadı. Ancak dolar kurunun 38 TL olduğu ve ülkemizdeki oyun konsollarına uygulanan vergiler (yaklaşık yüzde 60) göz önünde bulundurulduğunda, yeni konsolun fiyatının yaklaşık 29 bin TL olabileceği tahmin ediliyor.

Nintendo Switch 2 ön siparişe açıldı: Tahmini Türkiye fiyatı

İşte bu fiyat tahmini şu kalemlere dayanıyor:

  • Yüzde 20 gümrük vergisi
  • Yüzde 20 özel tüketim vergisi (ÖTV)
  • Yüzde 20 katma değer vergisi (KDV)

Tabii ki bu fiyat, distribütör ve perakende kar marjlarıyla birlikte daha da artabilir.

NINTENDO SWITCH 2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ (GÜNCEL LİSTE)

  • 1080p çözünürlükte ekran
  • 120 fps’e kadar kare hızı desteği
  • HDR desteği (daha kaliteli görüntü için)
  • Orijinal Switch ile aynı kalınlıkta ama daha büyük ekran
  • Gelişmiş 3D ses sunan hoparlör sistemi
  • Gürültü engelleme özellikli yerleşik mikrofon
  • Yerleşik, daha geniş açıda açılabilen ayaklık
  • 2 adet USB-C portu (biri üstte, biri altta)
  • Aynı anda şarj ve aksesuar kullanımı desteği
  • 256 GB dahili depolama (önceki modelde 32 GB idi)
  • Yeniden tasarlanmış dock; yerleşik soğutma fanı, 4K çözünürlük desteği (uyumlu oyunlarda), HDR desteği TV modunda
  • Daha büyük Joy-Con'lar
  • Genişletilmiş SL ve SR düğmeleri
  • Geliştirilmiş analog çubuklar
  • Mıknatısla tutunma mekanizması
  • Optik fare işlevi için aşağıya bakan bağlantı tarafı
  • Orijinal Switch Joy-Con’larıyla kablosuz uyumluluk
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güneş'i daha önce böyle görmediniz! En net görüntüsü yayınlandı
Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı hesaplandı: En ucuz oyun konsollarından biri olacak

Sıkça Sorulan Sorular

Nintendo Switch 2 ne zaman çıkacak?
Nintendo Switch 2 global çıkış tarihi 5 Haziran 2025 olarak açıklandı. Türkiye'deki resmi satış tarihi ise henüz duyurulmadı.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.