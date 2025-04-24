Nintendo Switch 2 ön siparişe açıldı: Tahmini Türkiye fiyatı

Nintendo'nun merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu Nintendo Switch 2, bugün itibarıyla ön siparişe açıldı. Ancak Türkiye'deki oyuncular bu heyecana şimdilik uzaktan tanıklık ediyor. Peki Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte tahminler.
Oyun dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Nintendo, sonunda Nintendo Switch 2 modelini resmi olarak tanıttı ve ön siparişleri başlattı. Yeni konsol, yurt dışında standart versiyonuyla 449,99 dolar, Mario Kart World oyununun da dahil olduğu özel bundle paketiyle ise 499,99 dolar fiyat etiketiyle listelendi.
IGN'in haberine göre, şu anda yalnızca yurt dışı satışları başlamış durumda; yani Nintendo Switch 2 Türkiye ön sipariş süreci henüz başlamadı. Ancak beklenti büyük. Özellikle konsolla birlikte çıkacak olan ilk DLSS teknolojili oyun olan Cyberpunk 2077'nin Switch 2 versiyonu, konsolun gücünü ilk kez gözler önüne serecek.
Nintendo, yeni nesil Switch 2'nin çıkış tarihi olarak 5 Haziran 2025'i belirledi. Bu tarihte hem konsol hem Cyberpunk 2077 DLSS sürümü hem de diğer yeni Nintendo oyunları tüm dünyada aynı anda satışa sunulacak.
Henüz Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı resmi olarak açıklanmadı. Ancak dolar kurunun 38 TL olduğu ve ülkemizdeki oyun konsollarına uygulanan vergiler (yaklaşık yüzde 60) göz önünde bulundurulduğunda, yeni konsolun fiyatının yaklaşık 29 bin TL olabileceği tahmin ediliyor.
İşte bu fiyat tahmini şu kalemlere dayanıyor:
Tabii ki bu fiyat, distribütör ve perakende kar marjlarıyla birlikte daha da artabilir.