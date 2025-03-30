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 | Ömer Faruk Dogan

Nisan 2025'te Xbox Game Pass'e eklenecek ve kaldırılacak oyunlar listesi belli oldu

Xbox Game Pass, Nisan 2025'te oyunseverlere dolu dolu bir içerik takvimi sunuyor. Yeni eklenen oyunlar ve platformdan kaldırılacak yapımlarla birlikte Game Pass üyelik ücretleri için de güncel detaylar belli oldu. İşte Xbox Game Pass Nisan 2025 oyun listesi.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 12:42

Xbox ve PC oyuncuları için sunulan Xbox Game Pass, nisan ayında oyun severleri sevindirecek yeni içeriklerle güncelleniyor. Her ay farklı yapımları kütüphanesine ekleyen platform, 2025 Nisan ayında da hız kesmiyor. Peki Xbox Game Pass Nisan 2025 takviminde hangi oyunlar var? Hangi tarihlerde erişime açılacak? İşte tüm detaylar.

XBOX GAME PASS NİSAN 2025 OYUNLARI BELLİ OLDU

Nisan 2025'te, stratejiden aksiyona, maceradan simülasyona kadar geniş bir yelpazeye yayılan 6 yeni oyun Xbox Game Pass kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Xbox'un resmi internet sitesinde, Nisan 2025'te Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların tam listesi ve çıkış tarihleri yer aldı:

  • South of Midnight - 8 Nisan
  • Commandos: Origins - 9 Nisan
  • Descenders Next - 9 Nisan
  • Blue Prince - 10 Nisan
  • Tempopo - 17 Nisan
  • Clair Obscur: Expedition 33 - 24 Nisan

XBOX GAME PASS'TEN KALDIRILACAK OYUNLAR

Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyunun yanı sıra 30 Mart 2025'ten itibaren bazı oyunlar platforma veda edecek. Kaldırılacak oyunların listesi şu şekilde sıralandı:

  • Hot Wheels Unleashed 2
  • Lil Gator Game
  • MLB The Show 24
  • Monster Hunter Rise
  • Open Roads
  • The Lamplighter's League
  • Yakuza 0
  • Yakuza Kiwami
  • Yakuza Kiwami 2
  • Yakuza: Like a Dragon

GAME PASS ÜYELİK ÜCRETLERİ

Xbox Game Pass Türkiye abonelik ücretleri birkaç farklı katmana ayrılmış durumda. Buna göre;

  • Game Pass Core - aylık 175 TL
  • Game Pass Standard - aylık 249 TL
  • Game Pass Ultimate - aylık 309 TL
  • Game Pass PC - aylık 209 TL
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Sıkça Sorulan Sorular

Xbox Game Pass nedir?
Xbox Game Pass, Microsoft'un sunduğu bir abonelik hizmetidir. Aboneler, aylık bir ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişim sağlayabilir. Xbox konsolları, PC ve bulut üzerinden oynanabilen oyunlar arasında AAA yapımlardan bağımsız oyunlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.
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