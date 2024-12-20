Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn, Honda ile birleşme planlarını sert dille eleştirdi

20 Aralık 2024 16:53 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 16:53

Honda ve Nissan, Toyota'ya ve elektrikli araç sektöründeki güçlü rakiplere karşı daha rekabetçi olabilmek için birleşme planları çerçevesinde bir mutabakat zaptı imzalamayı değerlendiriyor. Ancak Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn, bu adımı çok sert bir dille eleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde, Japon yayın organı Nikkei, Honda ve Nissan'ın birleşme planları çerçevesinde bir mutabakat zaptı imzalamayı planladıklarını ve bu kapsamda yeni bir holding şirketi için ortak hisse düzenlemelerini ele alacaklarını belirtti. Anlaşma, Japonya'nın 2. ve 3. büyük otomobil üreticisinin varlıklarını birleştirerek, bu şirketlerin ülkenin pazar lideri Toyota ile rekabet edebilme şansını artıracak.

MİTSUBİSHİ DE BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİNE KATILABİLİR

Bloomberg, haberinde, bu birleşmenin aynı zamanda Tesla ve Çinli elektrikli araç üreticilerine karşı da daha güçlü bir konum sağlayacağını belirtirken Nikkei, Mitsubishi'nin de ilerleyen aşamalarda bu görüşmelere katılabileceğini söyledi.

Bu yılın başlarında Honda ve Nissan, yazılım geliştirme, batarya ve diğer elektrikli araç bileşenleri üzerinde birlikte çalışacaklarını açıklamışlardı. Bu "birleştir ve rekabet et" ittifakını Toyota'nın Subaru, Suzuki ve Mazda'daki hisselerini satın alması izledi. Bugünkü haberler, bu iki şirketin bir sonraki adımı atmaya hazır olduğunu ortaya koyarken, pazarın daha az ancak daha büyük geleneksel otomobil üreticilerinin müşteri için rekabet ettiği bir yapıya doğru evrildiğini gösteriyor.

New York Times'a konuşan şirketler, görüşmeleri doğruladı: "Bu yılın mart ayında duyurulduğu gibi, Honda ve Nissan, birbirlerinin güçlü yönlerinden faydalanarak gelecekteki iş birliği için çeşitli olasılıkları araştırıyor. Paydaşlarımızı uygun bir zamanda güncellemeler hakkında bilgilendireceğiz."

NİSSAN ESKİ CEO'SU GHOSN'DAN ELEŞTİRİ

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn, bu konuda bir açıklama yaparak, Nissan'ın "panik modunda" olduğunu söyledi. Gelişme hakkında, "Umutsuz bir hamle. Bu pragmatik bir anlaşma değil çünkü açıkçası iki şirket arasında sinerji bulmak zor" değerlendirmesinde bulundu.