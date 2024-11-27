Nissan iflasın eşiğinde! İsmini gizli tutan bir yetkili açıkladı: "12-14 ayımız kaldı"

27 Kasım 2024 16:58 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 18:00

Nissan, Renault'un hisselerini azaltmasıyla ortaya çıkan kriz ortamında uzun vadeli yatırımcı arayışına girdi ve Honda ile elektrikli araç geliştirme ortaklığını derinleştiriyor. İsmini vermeyen bir şirket yetkilisi, 12 ya da 14 ay içerisinde yeni bir yatırımcı bulamazlarsa iflas edebileceklerine inandığını açıkladı.

Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan​, Renault​'un hisselerini azalttığı kritik bir yılı yönetmek için yatırımcı arayışına girdi. Bu hamle, Nissan'ın Honda​ ile yeni bir elektrikli araç (EV) ortaklığını tamamladığı sırada geldi. Financial Times'ın haberine göre, üst düzey bir şirket yetkilisi, "Hayatta kalmak için 12 ya da 14 ayımız var" diye konuştu.

Nissan, Çin​ ve ABD'de azalan satışlar nedeniyle yeniden yapılanma çabaları çerçevesinde, Honda'nın hisselerinin bir kısmını satın alması da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Şirket, Renault'un özsermayesinin bir kısmının yerini alacak banka veya sigorta grubu gibi uzun vadeli ve istikrarlı bir hissedar arıyor.

"HONDA SON ÇARE"

Renault'a yakın çevreler, Fransız grubun 25 yıllık ittifakın yeniden yapılandırılması kapsamında Nissan'daki hisselerinin bir kısmını Honda'ya satmaya açık olabileceğini belirtiyor.

Nissan ve Honda, Çinli rakiplerinin baskısı ve Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından ABD'deki belirsizlik nedeniyle elektrikli araç ve yazılım teknolojisi geliştirmek için ortaklıklarını geliştiriyor. İş birliklerine rağmen, her iki şirket de sermaye birleşmesi olasılığını küçümsedi ve Nissan'dan bir yetkili Honda'nın hisse alımını "son çare" olarak nitelendirdi.

Küçük ittifak ortağı Mitsubishi Motors'un yüzde 34 hissesine sahip olan Nissan, acil geri dönüş çabalarının bir parçası olarak bu oranı yüzde 24'e düşürmeyi planlıyor.

NİSSAN: HONDA İLE ORTAKLIĞIMIZ ÇOK ÖNEMLİ

Nissan, yatırımcı arayışı ya da Honda'nın hisse alımı konusunda açıklama yapmadı ancak, şunları söyledi: "Honda ile ortaklık stratejik açıdan çok önemli ve her iki şirketin yönetim düzeyinde düzenli ilerleme kaydederek faaliyetlerimizin sonuçlarının hayata geçirilmesini hızlandırmayı umuyoruz."

Renault görüşmelere doğrudan dahil olmasa da, Çin'in sektördeki hakimiyetine karşılık olarak elektrikli araç geliştirmek için Nissan, Honda ve Mitsubishi ile işbirliği yapmayı düşünebilir. Renault, daha geniş bir ortaklık konusunda mevcut bir tartışma olmadığını ancak "Nissan ve Honda arasındaki potansiyel bir kazan-kazanı" desteklediğini belirtti.