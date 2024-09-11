Nissan, Qashqai modelini 65 metre yükselikten fırlattı! Sürücünün burnu bile kanamadı

11 Eylül 2024 16:57 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:58

Nissan, yeni Qashqai modeliyle Paris'te 65 metre yükseklikte bungee jumping yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Etkinlikte, Qashqai özel bir kafeste vinçle yukarı kaldırıldı ve profesyonel bir dublör tarafından boşluğa bırakıldı. Araçtaki sürücünün burnu bile kanamadı.

Nissan, yeni Qashqai modeliyle dikkat çekici bir rekor denemesi gerçekleştirdi. Paris'te yapılan bir etkinlikte, Qashqai 65 metre yükseklikte bungee jumping yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Denemede, Qashqai bir sepetin üzerine yerleştirildi ve profesyonel bir dublör tarafından boşluğa bırakıldı.

Bu hareketin, Nissan'ın marka imajını öne çıkarmak ve aracın dayanıklılığını test etmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

NISSAN QASHQAI, 65 METRE YÜKSEKTEN YERE DÜŞÜRÜLDÜ

Böylece Nissan, Guinness Rekorlar Kitabı'nda "bir otomobille en yüksek bungee jumping" rekorunu kırdı. Bunu yapmak için, içinde Qashqai crossover bulunan özel bir kafes yapıldı ve bu kafes, daha önce arabanın iç kısmı sökülüp sadece sürücü koltuğu ve gösterge paneli bırakılarak bir vinçle 65 metre yüksekliğe kaldırıldı.

"Hücre", aracın ağırlığını hem yatay konumda hem de atlayıştan önce gerekli ivmeyi sağlamak için gerekli olan 45 derecelik bir açıyla destekleyebilecek şekilde tasarlandı.

Fransız yarışçı ve dublör Laurent Lascaux da araçtaydı. Platform gerekli yüksekliğe çıkarıldıktan sonra vinç operatörü kafesin kapısını açtı ve crossover serbest düşüşe geçti. Güvenlik nedenleriyle Qashqai, aracın ne kadar alçalacağının ve ne kadar hızlı düşeceğinin kontrol edilmesini sağlayan sekiz kadar kemer üzerinde asılı durdu.

Crossover havada biraz yalpaladıktan sonra güvenli bir şekilde yere indirildi ve Guinness Dünya Rekorları yetkilisi Prav Patel yeni ve şimdiye kadar benzeri olmayan bu rekoru kaydetti.