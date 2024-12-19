Nissan ve Honda birleşmesinde işler değişti: Foxconn devrede

19 Aralık 2024 09:34 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:34

Dünyanın önde gelen iki otomobil şirketi Nissan ve Honda, Toyota'ya rakip olmak için birleşme planları yaparken, elektronik devi Foxconn'un da Nissan'a ortak olma girişiminde bulunduğu öğrenildi. Ancak Renault'un hissedarlık rolünün süreçte belirleyici olacağı belirtildi.

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Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Nissan​ ve Honda​, güçlerini birleştirerek Japonya​'da Toyota​'ya ciddi bir rakip olmayı hedefliyor. İki firma, küresel rekabette elini güçlendirecek bir birleşme planını masaya yatırmış durumda. Ancak bu süreç, beklenenden daha karmaşık ilerliyor.

FOXCONN'UN HAMLESİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Elektronik devi Foxconn, Nissan'a ortak olma planıyla devreye girdi. Elektrikli araç üretimine büyük yatırımlar yapan Foxconn, bu hamlesiyle otomotiv sektöründe daha büyük bir oyuncu olmayı amaçlıyor. Ancak Nissan, bu tekliflere sıcak bakmadı. Bunun üzerine Foxconn, Nissan'ın en büyük hissedarı olan Fransız otomobil devi Renault ile görüşmelere başladı.

RENAULT'UN ROLÜ BELİRLEYİCİ OLACAK

Renault, Nissan’daki %36’lık hissesiyle bu süreçte kilit bir role sahip. Foxconn’un taleplerine olumlu yaklaşması halinde, bu dev ortaklığın yönü değişebilir. Renault'un, Honda ve Nissan’ın birleşmesine de destek verebileceği konuşuluyor.

HONDA'DAN NET MESAJ

Honda ise bu süreçte stratejik bir duruş sergiliyor. Eğer Nissan, Foxconn ile iş birliği yapmaya yönelirse, Honda mevcut ortaklıklarını sonlandıracağını belirtti. Hatta Honda, Nissan’ı korumak için "beyaz şövalye yatırımcı" rolü üstlenebileceğini ifade etti.

BİRLEŞME TARİHİ NETLEŞİYOR

Honda ve Nissan arasında resmi görüşmelerin 23 Aralık’ta başlaması bekleniyor. Bu birleşme gerçekleşirse, iki marka kaynaklarını birleştirerek Tesla ve Çinli BYD gibi elektrikli araç devlerine karşı daha güçlü bir konuma ulaşabilir.

HİSSELER HAREKETLENDİ

Bu gelişmelerin ardından Nissan hisseleri çarşamba günü %24’lük rekor bir artış yaşadı, ancak perşembe günü %6.5 değer kaybetti. Honda hisseleri ise %2.5 düşüşle işlem gördü.

Subaru CEO’su Atsushi Osaki, sektördeki bu birleşmeleri kaçınılmaz olarak nitelendirerek, “Gelişmiş teknolojiye sahip araçlara geçiş sürecinde büyük markaların güçlerini birleştirmesi doğal bir sonuç. Biz de bu zorlukları aşmak için iş birliği yapmalıyız,” dedi.

Nissan ve Honda’nın birleşmesi, sadece Japonya otomotiv sektöründe değil, küresel pazarda da dengeleri değiştirecek bir adım olabilir. Renault’un tavrı ve Foxconn’un hamleleri, bu sürecin kaderini belirleyecek. Gözler, önümüzdeki haftalarda yapılacak görüşmelere çevrilmiş durumda.