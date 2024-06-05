Nissan'dan elektrikli araç çıkışı: İçten yanmalı motorlar hakkında kararını verdi

05 Haziran 2024 11:25 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:26

Nissan, tamamen yeni benzinli ve dizel içten yanmalı motorların (İYM) artık marka tarafından geliştirilmeyeceğini açıkça belirterek, elektrikli bir geleceğe geçişinin sinyalini resmen verdi.

Bu durum, kısa bir süre önce alternatif yakıtlarla çalışacak yeni nesil içten yanmalı motorlar üretmek için el ele verdiklerini duyuran Toyota, Mazda ve Subaru ile tam bir tezat oluşturuyor.

Şirketin Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa ve Okyanusya (AMIEO) bölgesinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Planlama Sorumlusu Francois Bailly, Drive dergisine, Nissan'ın geleceğinin tamamen elektrikli araçlarla olacağını açıkladı:

"Bizim geleceğimiz elektrikli araçlar. İçten yanmalı motorlar için yeni güç aktarma organlarına yatırım yapmayacağımız kesin."

NISSAN, E-POWER TEKNOLOJİSİNE GÜVENİYOR

İçten yanmalı motorlardan elektrikliye geçiş işlemini e-Power teknolojisi sayesinde tamamlayacaklarını aktaran Francois Bailly, İYM'leri ne zaman kullanımdan kaldıracaklarınıysa söylemeyi tercih etmedi.

Nissan'ın internet sitesinden alınan bilgiye göre; e-Power, aküyü şarj etmek için benzinli bir motor jeneratör kullanıldığı ve bunun da tek başına bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç verdiği bir teknoloji olarak ön plana çıkıyor.

QASHQAI ve X-Trail SUV gibi modellerinde kullanılan hibrit sistemde, akünün dolu kalmasına yardımcı olmak için rejeneratif frenleme özelliği kullanılıyor. Nissan, geleneksel bir içten yanmalı motora kıyasla daha düşük egzoz emisyonları ve çalıştırma maliyetleri olmasına rağmen fişe takılmasına gerek olmadığını iddia ediyor.