Nobel Ödüllü Geoffrey Hinton'dan yapay zeka uyarısı! Felaketin eli kulağında

09 Ekim 2024 13:53 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:05

Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Geoffrey Hinton, yapay zekanın hızla insan zekasını aşabileceğini ve kontrol altına alınmadığı takdirde büyük tehlikeler doğurabileceğini belirtti. Hinton, yapay zekanın kötüye kullanımının hangi tehlikelere yol açabileceğini de anlattı.

Bilgisayar bilimci Geoffrey Hinton, Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmasının ardından yapay zekanın (YZ) giderek artan tehlikelerine dikkat çekti. Ödül sonrası yaptığı açıklamalarda yapay zeka​ güvenliği konusunda derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirten Hinton, aksi durumda insanlığı bekleyen tehlikeleri de anlattı.

YAPAY ZEKA, KONTROL ALTINA ALINMAZSA...

76 yaşındaki Hinton, Princeton Üniversitesi'nden John Hopfield ile paylaştığı bu prestijli ödüle layık görülmekten "şaşkınlık duyduğunu" olduğunu söyledi. Hinton, yapay zekanın temelini oluşturan makine öğrenimi teknolojisinin öncülerinden biri olarak tanınıyor, ancak son dönemde daha güvenli yapay zeka geliştirilmesi için de yoğun çaba sarf ediyor.

Hinton, yapay zeka sistemlerinin kötü niyetli kişiler tarafından kötüye kullanılabileceği endişesiyle 2023 yılında Google'daki görevinden istifa etmişti. Nobel Ödülü'nün ardından yaptığı açıklamada, yapay zekanın denetimsiz bırakılması durumunda siber saldırılar, sahte videolar ve siyasi manipülasyonların artacağı konusunda uyarıda bulundu.

"Önümüzdeki 20 yıl içinde yapay zekanın insan zekasını aşabileceğini düşünen pek çok saygın araştırmacı var. Bu noktada ne yapılacağını ciddiyetle düşünmeliyiz" diyen Hinton, zeki varlıkların, daha az zeki olanlarca kontrol edildiğine çok zor rastlandığını dile getirdi. "Yapay zeka bizden daha akıllı hale gelirse kontrolü ele alıp almayacağı merak konusu" diye konuştu.

ÖDÜLÜ KENDİSİ BİLE BEKLEMİYORDU

Yapay zeka çalışmalarında önemli buluşlara imza atan Hinton, fizik alanında Nobel Ödülü kazanmayı beklemediğini dile getirdi. Ödülü kazandığını öğrendiğinde şoke olduğunu belirten Hinton, "Ben fizikçi değilim. Fiziğe büyük saygım var. Ancak üniversitedeki ilk yılımda fiziği bıraktım çünkü karmaşık matematiği yapamıyordum. Bu nedenle fizikte ödül almak beni çok şaşırttı" ifadesini kullandı.

Hinton, yapay zeka sinir ağları konusunda büyük bir ilerleme kaydedildiğinin Nobel komitesi tarafından kabul edildiğini görmekten çok memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.

GEOFFREY HINTON KİMDİR?

Profesör Geoffrey Hinton, kariyerini yapay zekaya güç veren teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımını araştırarak geçirdi ve 2018 yılında çalışmalarından dolayı Turing Ödülü aldı. Profesör Hinton, Google'dan ayrılmadan önce şirketin yapay zeka araştırma ekibi ile emeritus profesör olduğu Toronto Üniversitesi'nde çalışmalar yürüttü.

1947 yılında Londra'da böcekbilimci Howard Hinton ve öğretmen Margaret Clark'ın oğlu olarak dünyaya gelen Hinton, çalışmaları modern bilgisayar biliminin temellerini atan matematikçi Mary Boole ve eşi George Boole'un büyük büyük torunudur.

Edinburgh Üniversitesi'nden 1978 yılında yapay zeka alanında doktora derecesiyle mezun olan Profesör Hinton, onlarca yıl boyunca insanların sinir ağlarının gerçekleşeceğine inanmadığını anımsattı.