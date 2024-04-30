Nokia 3210 2024 görüntülendi! Orijinalinde olmayan büyük bir özellik var

30 Nisan 2024 09:45 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:45

Mobil sektörde özellikle de amiral gemisi akıllı telefonlarda ince çerçeve, büyük ekran, en az iki tane arka kamera gibi özellikler standart hale gelirken, "herkes gider Mersin'e Nokia gider tersine" sözünü akıllara getiren bir gelişme yaşandı.

Finlandiya merkezli üretici, 1999 yılında piyasaya sunduğu ve antensiz yapısıyla dikkatleri toplayan (o dönemde antenli telefonlar baskındı) Nokia 3210 modelinin yeni versiyonunu tanıttı. Kenya'da düzenlenen Nokia etkinliğinde 3210 2024'ün ilk fotoğrafı paylaşıldı.

NOKIA 3210, YENİLENEN TASARIMLA GERİ DÖNDÜ

Nokia 3210 dahili antene sahip ilk cep telefonu olarak piyasaya sunulmuştu. İkonik telefonlarını daha önce de pek çok kez yenileyen Nokia, 3210'un 2024 modelinde orijinal tasarımı terk etmiş gözüküyor. Cihaz daha çok Nokia 6310 (2024)'e benziyor.

UZUN PİL ÖMRÜYLE ÖNE ÇIKIYOR

HMD, "Modern tasarım ile retro arayüzün yeniden eşleşmesi" olarak tanımladığı Nokia 3210 (2024) modelinin özelliklerini enine boyuna açıklamadı. Ancak sızdırılan fotoğraftan da görüldüğü üzere uzun pil ömrü iddiası taşıyan bu cihaz, 4G teknolojisine destek sunacak.

Günümüzdeki neredeyse bütün elektronik cihazlarda var olan Bluetooth özelliği de unutulmamış. Ayrıca Nokia, "Siz sormadan önce, evet yılan oyunu var" diyerek bir 3210'un temel taşı olan bu oyunu koymayı unutmadığını da belirtiyor.

ARKADA BİR KAMERA

Nokia 3210 (2024) ile ilgili bilinen son detay ise, arka tarafında bir kamera olacağı. Orijinal modelde bu yoktu, zaten o dönemde çıkan cep telefonlarında "kamera" lüks bir özellikti. Yeni telefonun fiyatı, satış tarihi ve diğer ayrıntıları şu an için belirsizliğini koruyor.