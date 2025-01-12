Nokia akıllı telefonlar resmen satıştan kalktı: İşte yerine geçen marka

12 Ocak 2025 16:34 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 16:44

Nokia, HMD Global'in kararıyla akıllı telefon üretimini tamamen sonlandırdı ve odak noktasını tuşlu telefon segmentine kaydırdı. Şirketin akıllı telefon işini yürütecek marka ise belli oldu.

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Nokia​, akıllı telefon​ pazarındaki serüvenine resmen son verdi. HMD Global​'in web sitesinde artık Nokia akıllı telefonlarının "üretimden kalktı" olarak işaretlenmesi, bu kararın kesinleştiğini gözler önüne seriyor. Üstelik en son Nokia modelleri de ayrı bir web sayfasına taşındı ve HMD'nin kendi markasıyla ürettiği telefonlardan ayrılmış durumda.

2017 YILINDA NOKİA 6 TANITILMIŞTI

Bu gelişme aslında sürpriz değil. 2024'ün başlarında HMD, Nokia Mobile Twitter hesabının adını değiştirdi ve Nokia da görsel kimliğini yenileyerek telefon dünyasındaki köklerinden uzaklaşacağının sinyalini vermişti. Nokia'nın akıllı telefon macerası, 2017 yılında büyük ilgi gören Nokia 6 ile başlamıştı. Ancak bu macera, sınırlı sayıda üretilen Nokia XR21 Limited Edition ile sona erdi.

HMD AKILLI TELEFONLAR SATILACAK

Öte yandan "Nokia markası" tamamen piyasadan çekilmiş değil. Şirket tuşlu telefonlar segmentinde varlığını sürdürecek. Ancak artık akıllı telefon işini HMD Global kendi markası altında devam ettirecek.

Nokia, bir dönem ABD'li teknoloji devi Microsoft'un çatısı altındaydı. Ancak akıllı telefonların gelişimiyle sektöre ayak uyduramadı. 2017 yılında Finlandiyalı HMD Global tarafından satın alınan marka, o günden bu yana giriş seviyesine hitap eden modeller üretiyordu.