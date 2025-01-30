Nokia geri dönüyor! Karı yüzde 38 arttı

30 Ocak 2025 11:16 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:36

Bir dönemin cep telefonu piyasasının rakipsiz devi Nokia, akıllı telefonların yayılması sonrası kaybettiği gücünü yeniden topluyor. Şirketin karlılığı yüzde 38 arttı. İşte detaylar

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Finlandiya menşeli telekomünikasyon devi Nokia, geri dönüş sinyalleri veriyor. Cep telefonlarının dünya genelinde yaygınlaştığı 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında piyasanın baş aktörü haline gelen şirket, akıllı telefonların yayılmasıyla gücünü kaybetmişti. Ancak sektördeki yatırımlarını, Kuzey Amerika ve Hindistan’daki mobil operatörlere yönelik güçlü telekom ekipmanı satışlarıyla sürdüren Nokia, düzeltilmiş işletme kârında yüzde 38 artış bildirerek eski gücünü kazanma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösterdi.

TAHMİNLERİ DE AŞTILAR

Şirketin dördüncü çeyrekte net satışları yüzde 10 artarak 5,98 milyar euroya yükseldi. Böylece piyasa tahmini olan 5,74 milyar euro seviyesi aşıdı. Şirketin hissedarlara atfedilebilir grup karşılaştırılabilir net kârı ise yüzde 81 artışla 985 milyon euroya çıktı. Analistlerin bu kalemdeki beklentisi ise 753 milyon euro seviyesindeydi.

100 MİLYON EUROLUK YATIRIM YAPACAKLAR

Nokia, büyüyen veri merkezi pazarındaki payını artırmak için yatırımlarını hızlandırmayı planlıyor. Şirket, 2028 yılına kadar 1 milyar euroluk net satış artışı hedefi doğrultusunda, yılda 100 milyon euroya kadar yatırım yapacağını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, söz konusu yatırımlar kısa vadede ağ altyapısı işinin faaliyet marjı artışını yavaşlatacak. Buna karşın uzun vadede güçlü bir geri dönüş sağlayacağı belirtiliyor.