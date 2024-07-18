Nokia Lumia'yı andıran HMD Skyline telefonu tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı

18 Temmuz 2024 13:58 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 13:58

İş yerlerinde en çok kullanılan yapay zeka modelleri belli oldu!

İş yerlerinde en çok kullanılan yapay zeka modelleri belli oldu!

Nokia'nın sahibi HMD, kendi adını taşıyan Android akıllı telefonlar üreteceğini kısa bir süre önce açıklamıştı. Bu doğrultuda piyasaya sürülen HMD Skyline, GSMArena'nın aktardığına göre şirketin şimdiye kadarki en güçlü kendi markalı telefonu oldu.

Tasarım olarak bakıldığında Nokia Lumia 920'yi andıran Skyline, Gen 2 düzeyinde tamir edilebilirlik seviyesine sahip. Yani ev koşullarında tamir edilmesi oldukça kolay. Çatlak ekranı ya da bozuk bataryayı 10 dakikadan kısa sürede değiştirilebileceği söyleniyor.

HMD SKYLINE ÖZELLİKLERİ

HMD Skyline, Full HD+ çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç boyutunda ekranla donatılmış. Ekranın üst kısmındaki delik içinde otomatik odaklama özelliğine sahip 50 Megapiksel ön kamera yer alıyor.

Gücünü Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden alan Skyline, 8 GB veya 12 GB RAM ile geliyor. Depolama kapasitesi ise isteğe göre 128 GB veya 256 GB olarak seçilebiliyor, daha fazla alan isteyenler bir hafıza kartı takarak 512 GB seviyesine çıkarabiliyor.

Skyline'ın arka tarafında üçlü kamera kurulumu bulunuyor:

- OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) özellikli 108 Megapiksel ana kamera

- 13 Megapiksel ultra geniş kamerası

- 4x'e kadar yakınlaştırma sunan 50 Megapiksel 2x telefoto kamera

HMD, AI Capture Fusion ile çekilen fotoğraflardaki ayrıntıları en üst düzeye çıkaran yapay zeka teknolojisini kullanıyor.

Skyline'ın arka kapağı tek bir vida sökülerek kolayca açılabiliyor ve standart iFixit kitleri kullanılarak çatlamış ekranların, bükülmüş şarj bağlantı noktalarının veya bitmiş pillerin hızlı bir şekilde onarılmasına olanak tanıyor. iFixit ayrıca yedek parçaları da tedarik edecek.

4.600 mAh pil, 33W kablolu ve 15W manyetik Qi2 kablosuz şarjı destekliyor. Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkan HMD Skyline, uygulamalara ve özelliklere hızlı erişim için yan tarafta özelleştirilebilir bir düğme de barındırıyor.

HMD SKYLINE FİYATI

HMD Skyline Avrupa'da 499 euro, ABD'de 499 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.