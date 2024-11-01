Nokia, yeni telefonunu tanıttı: Şarjı tam 15 gün gidiyor!

01 Kasım 2024 16:15 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:18

HMD Global, yeni akıllı telefonu Nokia 108 4G (2024) modelini tanıttı. 2 inçlik ekranı, 1.450 mAh pili, klasik tuş takımı ve yüklü gelen yılan oyunu ile nostaljik bir deneyim sunan cep telefonu, tam 15 gün bekleme süresiyle dikkat çekiyor. İşte Nokia 108 4G (2024) özellikleri.

Mobil cihaz dünyasının köklü markalarından Nokia​'nın lisans sahibi HMD Global​, tuşlu telefon serisini iki yeni modelle genişletti. Şirket, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Nokia 110 4G (2024) modelinin ardından, şimdi de Nokia 108 4G ve Nokia 125 4G modellerinin 2024 versiyonlarını tanıttı.

Yeni Nokia 125 4G (2024), HMD Global tarafından "yeni bir cihaz" olarak belirtilse de aslında geçtiğimiz günlerde tanıtılan Nokia 110 4G (2024) ile aynı teknik özellikleri taşıyor. Her iki model de uygun fiyatları, sağlam yapıları ve klasik tuş takımı ile geliyor. Ancak gerçek yenilik, Nokia 108 4G (2024) modelinde kendini gösteriyor.

NOKİA 108 4G (2024), ŞARJI 15 GÜN GİDİYOR

Nokia 108 4G (2024), önceki model Nokia 105 4G'ye göre daha büyük bir ekran sunuyor. 2.0 inç boyutundaki ekran, metinlerin daha rahat okunabilmesini ve telefonun daha kolay kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca telefon, 1.450 mAh kapasitesindeki pili ile 15 güne kadar bekleme süresi ile uzun süre şarj etmek zorunda kalmadan kullanım imkanı veriyor.

YILAN OYUNU YÜKLÜ VE KLASİK ÖZELLİKLERLE GELİYOR

Yeni Nokia 108 4G (2024), 128 MB RAM ve 64 MB dahili depolama kapasitesiyle dikkat çekiyor. Kullanıcıların nostaljik oyun deneyimini sürdürebilmeleri için yılan oyunu yüklü olarak geliyor. Ancak Nokia 125 4G (2024)'te bulunan kamera ve LED flaş özellikleri, Nokia 108 4G'de yok.

FİYAT VE SATIŞ TARİHLERİ BELİRSİZ

HMD Global, yeni modellerin fiyatını ve satışa sunulacağı tarihi henüz açıklamadı. Ancak Nokia markalı tuşlu telefonlar uygun fiyatlarıyla bilindiğinden dolayı Nokia 108 4G ve Nokia 125 4G (2024) modellerinin de düşük bir fiyata sahip olacağı üzerinde duruluyor.