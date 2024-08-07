Norveç'te elektrikli arabalar yolda giderken aynı zamanda şarj oluyor

07 Ağustos 2024 15:23 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:28

Samsung, elektrikli araçlar için 9 dakikada tam şarj olan batarya üretti

Samsung, elektrikli araçlar için 9 dakikada tam şarj olan batarya üretti

Elektrikli araçlar, çevre dostu ulaşım çözümleri sunarak fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmada önemli bir rol oynuyor. Ancak elektrikli araba sahiplerinin en büyük sorunlarından biri, araçlarını şarj etmek için uygun istasyonlar bulma zorunluluğu.

Bu durum, özellikle uzun yolculuklarda ve şehirler arası seyahatlerde büyük bir engel teşkil ediyor ve sürücülerin "menzil kaygısı" olarak bilinen endişeleri yaşamasına sebep oluyor.

Elektrikli araç sahipleri, genellikle yolda şarj istasyonu bulma ve uzun şarj süreleri gibi zorluklarla karşılaşırken, işte tam da bu noktada, Electreon isimli bir yüksek teknoloji şirketi, kablosuz şarj yollarıyla bu soruna kökten bir çözüm getirmeyi vaat ediyor.

Electreon, "kablosuz şarjlı yollar" konseptli bir proje kapsamında, Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'te ilk kablosuz şarj altyapısını başarıyla kurdu. Bu sistem, elektrikli araçların hareket halindeyken şarj edilmesini sağlayarak bu alanda atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

YOL, ELEKTRİKLİ ARABAYI NASIL ŞARJ EDİYOR?

Electreon tarafından geliştirilen son teknoloji yol şarj sistemi, yol yüzeyinin hemen altına yerleştirilmiş özel bakır bobinler kullanıyor. Bu bobinler, yoldan geçen "uyumlu araçlara" enerji aktaran bir çeşit elektromanyetik alan oluşturuyor.

Bobinler, uyumlu alıcılarla donatılmış elektrikli araçlara kablosuz olarak enerji aktararak hem dinamik şarjı (araç hareket halindeyken) hem de statik şarjı (araç durduğunda) mümkün kılıyor.

İlk kurulum sürecinin Trondheim şehrinde 100 metrelik bir yol bölümünde gerçekleştiği projeye Norveç hükümeti de 23 milyon Norveç kronu destek veriyor.

Electreon'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Norveç'li bir toplu taşıma firması AtB ve bünyesindeki elektrikli otobüsler için kablosuz elektrikli yollar tasarlanmasını kapsayan bu projenin inşası için planlanan yıl 2024 olarak belirtildi.

ÇEŞİTLİ ARAÇLARLA KAPSAMLI TESTLER

Yolun deneme aşamasında, dört elektrikli otobüsten oluşan bir filo kullanılması hedeflendi. Bu otobüslerden üçü, Çinli otomotiv şirketi Yutong tarafından üretilmiş olup, dördüncü otobüs ise Higer tarafından üretildi. Çok çeşitli araç seçimi sayesinde, şarj sisteminin farklı araç tasarımlarıyla uyumluluğu ve etkinliği konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılabiliyor.

Projenin ana hedeflerinden biri, teknolojinin elektrikli otobüsler için tek enerji kaynağı olma potansiyelini değerlendirmek. Başarılı olunursa, gün boyunca şarj duraklarına ihtiyaç duyulmadan toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz olarak işletilmesi mümkün olabilecek.

Kesintisiz çalışma sadece toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabalarla uyumlu olarak kentsel alanlardaki karbon emisyonlarının azaltılmasına da önemli ölçüde katkıda bulunacak.

Test aşamasının bir diğer kritik yönü de sistemin aşırı hava koşullarındaki dayanıklılığına odaklanacak. Trondheim'ın sert kış iklimi bulunuyor ve bu da Electreon'un da teknolojisini zorlu hava koşullarına uygun olacak şekilde yapılandırmasına olanak tanıyacak.