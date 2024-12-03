Nostalji ve modern bir arada: PlayStation 5 için PS1, PS2, PS3 ve PS4 temaları sunuldu

03 Aralık 2024 11:42 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:47

Sony, PlayStation 30. yıl dönümüne özel olarak PS5 kullanıcılarına, PSOne'dan PS4'e kadar eski konsol jenerasyonlarına ait nostaljik temalar sundu. Kısa süreli kullanılabilecek bu temalar, her jenerasyonun ikonik tasarım ve ses efektlerini PS5 arayüzüne taşıyor.

Sony​, PlayStation markasının 30. yıl dönümüne özel olarak PlayStation 5​ kullanıcıları için nostaljik temalar yayınladı. Güncellemeyle gelen temalarla birlikte 2020 yılında çıkan oyun konsolunun arayüzünü, PlayStation tarihindeki eski konsol jenerasyonlarına ait tasarımlarla özlediğiniz görünüme kavuşturabiliyorsunuz.

YENİ PS5 TEMALARI, KISA SÜRELİĞİNE KULLANILABİLECEK

Sony tarafından yapılan açıklamada, bu temaların ne kadar süreyle kullanılabileceği belirtilmedi ancak menü seçeneklerinde gözüken "kısa süreliğine" ifadesinden de anlaşıldığı üzere ömür boyu kullanamayacaksınız. Menüde yer alan açıklamada, kullanıcıların PSOne, PS2, PS3 veya PS4 temalarından birini seçerek ana ekran ve diğer bölümlerde bu tasarımları uygulayabilecekleri ifade ediliyor.

Bununla birlikte her bir temanın, ilgili jenerasyonun ikonik özelliklerini taşıması da ilgi çekici bir detay olmuş:

PSOne teması: Klasik konsolun tasarımı ve duvar kağıdı PS5 ekranında hayat buluyor.

Klasik konsolun tasarımı ve duvar kağıdı PS5 ekranında hayat buluyor. PS2 teması: Menü şekilleri, PS2'nin karakteristik tasarımına uyarlanıyor.

Menü şekilleri, PS2'nin karakteristik tasarımına uyarlanıyor. PS3 teması: PS3'ün dalgalı duvar kağıdı geri dönüyor.

PS3'ün dalgalı duvar kağıdı geri dönüyor. PS4 teması: Bir önceki neslin modern ve tanıdık görünümüne sahip bir arayüz sunuyor.

Öte yandan tüm temalarda o jenerasyona özgü ses efektleri de bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bu da nostalji hissini bir adım öteye taşıyan bir kriter olarak karşımıza çıkıyor.

PLAYSTATİON 30. YIL TEMALARI NASIL KULLANILIR?

Temaları etkinleştirmek oldukça basit. PS5'inizin menüsünden Ayarlar'a girip daha sonra üst kısımdaki tema seçme ekranına girerek dilediğiniz jenerasyon temasını seçebilirsiniz.