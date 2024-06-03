NVIDIA, 3 aylık ücretsiz PC Game Pass aboneliği dağıtıyor

03 Haziran 2024 09:11 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:11

Yapay zeka sayesinde hisseleri uçuşa geçen NVIDIA, PC oyunlarını çok sevindirecek bir adım attı. Microsoft ile iş birliğine giden teknoloji devi, kullanıcılarına 3 aylık Game Pass aboneliği hediye edeceğini duyurdu.

NVIDIA'dan yapılan açıklamada, kampanyanın GeForce ekran kartı sahibi olup daha önce PC Game Pass'e kayıtlı olmayan kullanıcılar için geçerli olduğu belirtilirken, 4 Haziran'dan itibaren GeForce Experience uygulaması üzerinden katılım sağlanabileceği duyuruldu.

Açıklamada, PC Game Pass'te NVIDIA'nın DLSS, Reflex ve ışın izleme efektleri gibi oyun performansını artıran teknolojilerine sahip oyunların yanı sıra, yüksek kaliteli ve 'çıktığı gün eklenen' oyunların yer aldığı da ifade edildi.

NVIDIA, PC GAME PASS KAMPANYASINA NASIL KATILINIR?

3 ay ücretsiz PC Game Pass abonelik hediyesi kazanmak isteyen kullanıcıların öncelikle bir NVIDIA hesabına sahip olmaları gerekiyor. Daha sonra NVIDIA'nın, kullanıcılara sunduğu ödüllerin listelendiği 'GeForce Rewards' sistemine kayıt olmaları gerekiyor.

Ardından şu adımları takip edebilirsiniz:

GeForce GTX 10 Serisi veya daha yeni bir masaüstü bilgisayar ya da dizüstü bilgisayar ile GeForce Experience veya NVIDIA uygulamasının beta sürümünü açın.

Seçtiğiniz uygulamada NVIDIA Hesabınıza giriş yapın.

Kullan bölümüne tıklayın.

PC Game Pass GeForce Ödülünü seçin.

HER ÜLKEDE GEÇERLİ DEĞİL

NVIDIA'nın ücretsiz PC Game Pass hediye ettiği kampanyası çok sayıda ülkede geçerli. Fakat listede Türkiye bulunmuyor. Geçerli olan ülkelerin listesi ise şöyle;