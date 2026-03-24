Nvidia CEO’su Jensen Huang açıkladı: AGI’ye ulaştık

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yapay zekâ dünyasında uzun süredir konuşulan bir konu var: AGI, yani yapay genel zekâ. Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın son açıklaması ise bu tartışmayı adeta yeniden harladı. Huang, Lex Fridman’ın podcast programına konuk oldu ve program sırasında oldukça iddialı bir çıkış yaptı. Ünlü CEO’ya göre yapay zekâ artık insan seviyesine yaklaşmakla kalmadı, hatta AGI noktasına ulaşmış olabilir. Huang bu görüşünü “AGI’ye ulaştık.”
Bu sözler kısa sürede teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı. Çünkü AGI kavramı, sektörde hâlâ kesin sınırları çizilmiş bir kavram değil. Kimi uzmanlar AGI’yi insan zekâsına eşdeğer sistemler olarak tanımlarken, kimileri daha geniş bir çerçeve çiziyor.
AGI genel olarak, insanın yapabildiği bilişsel görevlerin tamamını yerine getirebilen ya da hatta insanı aşabilen yapay zekâ sistemleri olarak tanımlanıyor. Ancak bu tanımın net olmaması, teknoloji liderlerinin farklı yorumlar yapmasına yol açıyor.
Son dönemde bazı teknoloji şirketleri, AGI yerine daha dar ve teknik olarak ölçülebilir kavramlar kullanmayı tercih ediyor. Yine de AGI kavramı teknoloji dünyasında önemini koruyor. Özellikle OpenAI ile Microsoft arasında yapılan milyarlarca dolarlık anlaşmalarda bu kavrama özel maddelerin bulunması, konunun ne kadar kritik görüldüğünü gösteriyor.
Podcast sırasında Lex Fridman, AGI için daha somut bir örnek verdi. Ona göre gerçek bir AGI, bir insanın yaptığı işi baştan sona üstlenebilmeli. Örneğin milyar dolarlık bir teknoloji şirketi kurup yönetebilecek kapasitede olmalı.
Huang’a göre ise bu eşik, en azından bazı yönleriyle, şimdiden aşılmış durumda.
Nvidia CEO’su bu görüşünü özellikle yeni nesil yapay zekâ ajanlarının gelişimine dayandırıyor. Huang, açık kaynaklı bir platform olan OpenClaw üzerinden örnekler vererek kullanıcıların artık kendi AI ajanlarını geliştirdiğini söyledi.
Bu ajanlar sosyal medya uygulamalarından dijital karakterlere kadar pek çok farklı alanda kullanılabiliyor. Huang’a göre bireysel geliştiricilerin bu araçları hızla benimsemesi, yapay zekânın yeni bir aşamaya geçtiğinin işareti.
Yani aslında tablo biraz karışık. Bir yanda hızla gelişen sistemler var, diğer yanda hâlâ çözülmesi gereken büyük sınırlar.
Huang konuşmanın ilerleyen bölümünde ise daha temkinli bir tablo çizdi. Yapay zekâ ajanlarının sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri olduğuna dikkat çekti.
Nvidia CEO’suna göre birçok kişi bu ajanları kısa süreli heyecanla kullanıyor. Ancak zaman geçtikçe bu projelerin çoğu ortadan kayboluyor.
Huang bu durumu şu sözlerle anlattı; “Birçok kişi bunu birkaç ay kullanıyor ve sonra bir şekilde sönüp gidiyor. Şimdi, bu ajanlardan 100.000’inin Nvidia’yı kurması ihtimali yüzde sıfır.”
AGI’ye gerçekten ulaşılıp ulaşılmadığı konusu teknoloji dünyasında hâlâ en hararetli tartışmalardan biri. Pek çok uzmana göre gerçek bir AGI’nin ortaya çıkması için yapay zekânın şirket yönetimi, stratejik karar alma ve karmaşık organizasyonları yönetme gibi alanlarda insan seviyesine ulaşması gerekiyor.