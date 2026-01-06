Nvidia DLSS 4.5 yolda: 6 kat kare üretimi ile geliyor

Kategoriler
Nvidia, DLSS 4.5 ile görüntü kalitesini bir adım ileri taşıyor. Yeni sürüm, ikinci nesil transformer modeli ve dinamik kare üretimiyle daha akıcı bir oyun deneyimi vaat ediyor.
NVIDIA, DLSS teknolojisinin yeni halkası olan DLSS 4.5 için hazırlıklarını tamamlamak üzere. DLSS 4.0’ın devamı niteliğindeki bu sürümde odak noktası, Super Resolution tarafında görüntü kalitesini artırmak ve kare üretimini daha esnek hâle getirmek. İlk paylaşılan bilgiler, özellikle yüksek yenileme hızına sahip ekranlar kullanan oyuncuları heyecanlandıracak türden.
DLSS 4.5 ile birlikte Super Resolution, 2. nesil transformer tabanlı bir yapıya geçiyor. Nvidia’nın aktardığına göre bu yeni model, çok daha geniş bir veri setiyle eğitildi. Yani sistem, farklı hata senaryolarını daha iyi tanıyor. Bunun pratikteki karşılığı ise net: Hareketli sahnelerde daha yüksek zamansal kararlılık, daha az ghosting ve daha temiz kenar yumuşatma. Kısacası, görüntü daha stabil ve daha doğal görünüyor.
Kare üretimi tarafında da önemli bir değişiklik var. Sabit çarpanlı yapı yerini Dynamic Multi Frame Generation adlı yeni sisteme bırakıyor. Bu teknoloji, ayarlara bağlı olarak 3x ile 6x arasında değişen ek kareler üretebiliyor. Özellikle 240Hz gibi yüksek tazeleme hızına sahip monitörlerde, bu yaklaşım çok daha akıcı bir deneyim anlamına geliyor.
Kullanıcılar, Nvidia App üzerinden hedef FPS değerini belirleyebiliyor. Sistem de ekranın maksimum yenileme hızına ulaşmak için kaç kare üretileceğini anlık olarak ayarlıyor. Yani sahneye, yüke ve ekrana göre dinamik bir denge kuruluyor.
DLSS 4.5, çıkış gününden itibaren Nvidia App üzerinden indirilebilecek. RTX 20, 30, 40 ve 50 serisi ekran kartları destek kapsamında yer alıyor. Ancak işin kritik noktası şu: Dinamik 6x Frame Generation özelliği, 2026 baharında RTX 50 serisine özel olarak sunulacak.