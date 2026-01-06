Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Nvidia DLSS 4.5 yolda: 6 kat kare üretimi ile geliyor

Ocak 06, 2026 10:16
1
Nvidia DLSS 4.5 yolda: 6 kat kare üretimi ile geliyor

Nvidia, DLSS 4.5 ile görüntü kalitesini bir adım ileri taşıyor. Yeni sürüm, ikinci nesil transformer modeli ve dinamik kare üretimiyle daha akıcı bir oyun deneyimi vaat ediyor.

NVIDIA, DLSS teknolojisinin yeni halkası olan DLSS 4.5 için hazırlıklarını tamamlamak üzere. DLSS 4.0’ın devamı niteliğindeki bu sürümde odak noktası, Super Resolution tarafında görüntü kalitesini artırmak ve kare üretimini daha esnek hâle getirmek. İlk paylaşılan bilgiler, özellikle yüksek yenileme hızına sahip ekranlar kullanan oyuncuları heyecanlandıracak türden.

2
Nvidia DLSS 4.5 yolda: 6 kat kare üretimi ile geliyor

SUPER RESOLUTİON’DA YENİ DÖNEM

DLSS 4.5 ile birlikte Super Resolution, 2. nesil transformer tabanlı bir yapıya geçiyor. Nvidia’nın aktardığına göre bu yeni model, çok daha geniş bir veri setiyle eğitildi. Yani sistem, farklı hata senaryolarını daha iyi tanıyor. Bunun pratikteki karşılığı ise net: Hareketli sahnelerde daha yüksek zamansal kararlılık, daha az ghosting ve daha temiz kenar yumuşatma. Kısacası, görüntü daha stabil ve daha doğal görünüyor.

3
Nvidia DLSS 4.5 yolda: 6 kat kare üretimi ile geliyor

DİNAMİK KARE ÜRETİMİ GELİYOR

Kare üretimi tarafında da önemli bir değişiklik var. Sabit çarpanlı yapı yerini Dynamic Multi Frame Generation adlı yeni sisteme bırakıyor. Bu teknoloji, ayarlara bağlı olarak 3x ile 6x arasında değişen ek kareler üretebiliyor. Özellikle 240Hz gibi yüksek tazeleme hızına sahip monitörlerde, bu yaklaşım çok daha akıcı bir deneyim anlamına geliyor.

Kullanıcılar, Nvidia App üzerinden hedef FPS değerini belirleyebiliyor. Sistem de ekranın maksimum yenileme hızına ulaşmak için kaç kare üretileceğini anlık olarak ayarlıyor. Yani sahneye, yüke ve ekrana göre dinamik bir denge kuruluyor.

4
Nvidia DLSS 4.5 yolda: 6 kat kare üretimi ile geliyor

DESTEKLENEN KARTLAR VE ÇIKIŞ PLANI

DLSS 4.5, çıkış gününden itibaren Nvidia App üzerinden indirilebilecek. RTX 20, 30, 40 ve 50 serisi ekran kartları destek kapsamında yer alıyor. Ancak işin kritik noktası şu: Dinamik 6x Frame Generation özelliği, 2026 baharında RTX 50 serisine özel olarak sunulacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.