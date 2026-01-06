Nvidia DLSS 4.5 yolda: 6 kat kare üretimi ile geliyor

Nvidia, DLSS 4.5 ile görüntü kalitesini bir adım ileri taşıyor. Yeni sürüm, ikinci nesil transformer modeli ve dinamik kare üretimiyle daha akıcı bir oyun deneyimi vaat ediyor.

NVIDIA, DLSS teknolojisinin yeni halkası olan DLSS 4.5 için hazırlıklarını tamamlamak üzere. DLSS 4.0’ın devamı niteliğindeki bu sürümde odak noktası, Super Resolution tarafında görüntü kalitesini artırmak ve kare üretimini daha esnek hâle getirmek. İlk paylaşılan bilgiler, özellikle yüksek yenileme hızına sahip ekranlar kullanan oyuncuları heyecanlandıracak türden.