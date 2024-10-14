Nvidia ekran kartı sahipleri dikkat! Bu seriler Windows 11’i çökertiyor

14 Ekim 2024 14:00 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 14:00

Windows 11 kullanıcıları yeni güncellemeler yaparken beklenmedik teknik hatalarla karşılaşabiliyor. Windows 11 güncellemesi eski Nvidia ekran kartları için problem oluşturdu. Microsoft'un bu hataları düzeltmek için harekete geçtiği belirtildi.

Windows 11​ kullanıcıları için yeni güncellemeler, iyileştirmelerle birlikte beklenmedik sorunları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz hafta Windows 11 Insider Canary kanalında yayımlanan 27723 numaralı son sürüm, bazı kullanıcılar için çökme sorunlarına yol açtı. Özellikle eski Nvidia​ ekran kartı kullanan bilgisayarlarda siyah ekran, sistem donması ve çeşitli GPU hataları gibi problemler yaşanıyor.

GÜNCELLEME​ SORUNLU OLDU BİLGİSAYAR ÇÖKÜYOR

Eski Nvidia ekran kartları için Windows 11 güncellemesi sorunlu oldu. 27723 numaralı sürüm, GTX 970, Quadro K620 ve GTX 600/700 serisi gibi Kepler tabanlı ekran kartı kullanıcılarını zor durumda bıraktı. Bu sürüm, bu kartlarda siyah ekran sorunları, sistem donmaları ve hatalara neden oldu.

Microsoft, yayımladığı açıklamada sorunun farkında olduklarını ancak şu anda bir çözüm bulunmadığını belirtti. Etkilenen sistemler, Windows kurtarma araçlarını kullanarak önceki Windows 11 Insider sürümüne geri dönmek zorunda kalacak.

MİCROSOFT SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

Nvidia GPU sorunlarının yanı sıra, 27723 numaralı sürüm bazı bilgisayarlarda güncelleme hataları, oyun çökmeleri ve kimlik doğrulama problemleri gibi diğer sorunları da beraberinde getirdi. Microsoft, bu hatalar için düzeltmeler üzerinde çalıştığını duyurdu. Ancak ekran kartı sorunlarının ne zaman çözüleceği hakkında net bir tarih vermedi.

Microsoft çözüm geliştirmeye çalışırken, eski Nvidia ekran kartı kullanan Windows 11 Insider kullanıcılarının siyah ekran gibi sorunlardan kaçınmak için önceki sürüme geri dönmeleri gerekiyor.