NVIDIA ekran kartlarında yeni güvenlik tehdidi

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 10:40
06.04.2026
saat ikonu 10:40
NVIDIA ekran kartlarında yeni güvenlik tehdidi

Teknoloji dünyasında uzun zamandır bilinen Rowhammer güvenlik açığı, şimdi de ekran kartlarını gündeme taşıdı. Ars Technica’nın yayımladığı bir rapora göre bu saldırı yöntemi artık NVIDIA’nın oyuncu sınıfı ekran kartlarında kullanılan GDDR bellekleri hedef alabiliyor.

Bugüne kadar Rowhammer saldırıları daha çok DDR sistem bellekleri ile ilişkilendiriliyordu. Ancak yeni bulgular, bu yöntemin ekran kartı belleğinde de etkili olabildiğini gösteriyor. Açıkçası bu durum biraz şaşırtıcı; çünkü GPU’lar genellikle işlemci tarafındaki güvenlik açıklarından daha izole bir yapıya sahip kabul ediliyordu.

RTX 3060 VE RTX A6000 MODELLERİ ETKİLENEBİLİR

Araştırmacıların yaptığı testler, özellikle Ampere mimarisine sahip NVIDIA ekran kartlarının risk altında olabileceğini ortaya koyuyor. Bu kapsamda RTX 3060 ve RTX A6000 modellerinin Rowhammer saldırılarından etkilenebildiği belirtiliyor.

Saldırının temelinde oldukça teknik bir yöntem yatıyor. Rowhammer, bellek hücrelerine elektriksel müdahale yaparak veri bitlerinin değiştirilmesine yol açabiliyor. Yani sistem güvenli bir bellek alanında veri sakladığını düşünürken, aslında bu veriler saldırganlar tarafından manipüle edilebilir hale gelebiliyor.

BELLEK MANİPÜLASYONU İLE SİSTEM ERİŞİMİ

Saldırının işleyişi birkaç kritik aşamadan oluşuyor. İlk olarak ekran kartının sayfa tabloları bozuluyor ve yetkisiz bir CUDA çekirdeğine bellek üzerinde rastgele okuma-yazma yetkisi veriliyor.

Ardından saldırganlar, NVIDIA sürücüsündeki bellek güvenliği açıklarından faydalanarak sistemi daha derin bir şekilde ele geçirebiliyor. Üstelik bu süreçte IOMMU devre dışı bırakılmadan bile sistemde root erişimi elde edilebiliyor.

İşte tam da bu nedenle araştırmacılar, söz konusu yöntemin oldukça güçlü bir saldırı vektörü oluşturabileceğini söylüyor.

OYUNCULAR İÇİN RİSK DÜŞÜK AMA BULUT SİSTEMLERİ İÇİN CİDDİ

Şimdilik önemli bir detay var: Bu saldırının oyuncular üzerinde aktif olarak kullanıldığına dair bir kayıt bulunmuyor. Yani bireysel kullanıcılar için tehdit seviyesi şu anda oldukça düşük.

Ancak işin başka bir boyutu da var. Özellikle yapay zekâ işlemleri için kullanılan bulut GPU altyapıları bu tür saldırılar için çok daha cazip hedefler. Çünkü aynı GPU üzerinde birden fazla kullanıcı çalıştığında, başarılı bir saldırı diğer kullanıcıların verilerini de riske atabiliyor.

GDDR BELLEK KULLANAN BİRÇOK GPU TEORİK OLARAK RİSK ALTINDA

Araştırmacılara göre Rowhammer saldırılarının artık GDDR belleklerde de çalışabildiğinin kesinleşmesi, teoride piyasadaki pek çok oyuncu ekran kartının benzer riskler taşıyabileceği anlamına geliyor.

Bu da GPU güvenliği konusunda uzun süredir göz ardı edilen bir alanın yeniden tartışılmasına yol açmış durumda. Özellikle veri merkezleri ve yapay zekâ altyapıları için bu konu önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelebilir.

