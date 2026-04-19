Nvidia GeForce 596.21 sürücüsü çıktı: DLSS güncellendi

Nvidia, GeForce ekran kartları için hazırladığı yeni Game Ready sürücüsünü kullanıcılarla buluşturdu. 596.21 numaralı bu sürüm, özellikle yeni nesil oyunlar için yapılan optimizasyonlarla öne çıkıyor.
Listede öne çıkan yapımlar arasında Pragmata, Neverness to Everness ve Windrose var. Bu oyunlar için performans iyileştirmeleri sunulurken, DLSS tarafında da önemli güncellemeler yapılmış.
Pragmata ve Neverness to Everness için DLSS 4.5 desteği sunuluyor. Windrose tarafında ise DLSS 4.0 desteği dikkat çekiyor. Yani görüntü kalitesiyle performans arasında daha dengeli bir deneyim hedeflenmiş diyebiliriz.
Yeni sürüm yalnızca oyun optimizasyonlarıyla sınırlı değil. Nvidia’nın yapay zekâ destekli teknolojilerinde de bazı geliştirmeler var.
DLSS tarafında yapılan güncellemeler, özellikle yüksek çözünürlükte oyun oynayan kullanıcılar için daha stabil kare hızları anlamına geliyor. Ayrıca G-Assist desteğinin de sürüme dahil edilmesi, sistem önerileri ve kontrol tarafında daha akıllı bir yapı sunmayı amaçlıyor.
Her yeni sürümde olduğu gibi bu güncellemede de hata düzeltmeleri var. Özellikle Arknights: Endfield oyuncularını ilgilendiren takılma sorunu bu sürümle birlikte çözülmüş görünüyor.
Ama her şey tamamen sorunsuz değil. Nvidia, bazı problemlerin hâlâ devam ettiğini de açıkça belirtiyor.
Örneğin God of War: Ragnarok oynayan kullanıcılar için zaman zaman görülen beyaz doku yanıp sönme sorunu henüz giderilmiş değil. Bu da sürücünün hâlâ geliştirme sürecinin devam ettiğini gösteriyor.
Yeni sürümle birlikte desteklenen başlıca içerikler şöyle:
• Pragmata
• Neverness to Everness (NTE)
• Windrose
• G-Assist
Düzeltilen hatalar arasında ise özellikle Arknights: Endfield’daki performans sorunu öne çıkıyor.