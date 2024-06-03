NVIDIA, oyuncular için yapay zeka asistanı tanıttı: G-Assist

03 Haziran 2024 16:51 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 16:51

Bilgisayarınızdaki oyunlar ve uygulamalar için "içeriğe duyarlı yardım sağlama" özelliğine sahip olan RTX destekli NVIDIA G-Assist, oynamakta olduğunuz bir oyunun üzerinde katman olarak çalışıyor. Oyunun ayarları ve PC'nizin performansıyla ilgili sorularınıza cevap veriyor, oyuna özel verilerle gerçek zamanlı eğitilmiş ipuçları da sunabiliyor.

1 NİSAN ŞAKASIYDI

Esas olarak G-Assist, ilk duyurulduğunda 1 Nisan şakasıydı. Hatırlayanlar olacaktır; NVIDIA, o şakada uygulamadan, sipariş verdiğiniz yemeği teslim almak için kapıya koşarken bir yandan oyun oynamanıza yardımcı olan bir yapay zeka asistanı olarak bahsetmişti.

G-Assist Projesi şu an için yalnızca bir teknoloji gösterimi olsa da gelecekte bir yapay zeka asistanının PC oyunlarında size nasıl rehberlik edebileceğine ve hatta sohbet girdilerine göre sizin için en uygun ayarları nasıl yapılandırabileceğine dair kısa bir bakış sunuyor.

NVIDIA G-ASSIST NE İŞE YARIYOR?

Bir demoda NVIDIA, G-Assist'in "ARK: Survival Ascended" içinde "Bir sonraki erken oyun silahı nedir ve bunun için zanaat malzemelerini nerede bulabilirim?" sorusunu soran sesli sorgulara yanıt verdiğini gösterdi. Asistan, siz oynarken ekranda neler olduğunu bile anlıyor, böylece oyunda kaç beceri puanınız olduğuna göre kendini uyarlayabiliyor ve size rehberlik edebiliyor.

Microsoft, geçtiğimiz ay Copilot yapay zeka asistanının Minecraft oyuncularına oyun boyunca nasıl rehberlik edebileceğine dair vizyonunu yansıtan bir demo göstermişti.

Nvidia'nın kendi yapay zeka asistanı, son 60 saniyedeki PC gecikmesi ve saniye başına kare grafikleri sağlamak da dahil olmak üzere PC ayarlarını optimize edebiliyor ve ayarlayabiliyor.

Örneğin sisteminizi tarayıp, monitörünüz 240Hz'i desteklerken yalnızca 60Hz'de oynadığınızı fark edebiliyor. Ayrıca asistandan bir oyunda performansı artırmak, 60 FPS performans hedefine ulaşmak ve hatta GPU'nuzu overclock etmek için öneriler isteyebilirsiniz.

Project G-Assist teknolojisi halen geliştirme aşamasında. Bu nedenle henüz kullanıma açık değil.