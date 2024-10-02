NVIDIA ve AMD ekran kartı rekabetinin galibi! Steam, oyuncuların tercihini açıkladı

02 Ekim 2024 11:12 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:13

NVIDIA ve AMD, ekran kartı pazarında çetin bir rekabet içerisinde. Her iki şirketin de hatırı sayılır bir müşteri kitlesi olsa da oyuncuların tercihi büyük ölçüde bir isimden yana. Oyun dağıtım platformu Steam, kullanıcılarının en çok tercih ettiği donanım ve yazılım istatistiklerini paylaşarak, bu rekabette hangi şirketin önde olduğunu ortaya koydu.

Steam​, oyun dünyasının donanım ve yazılım tercihlerine dair Eylül 2024 verilerini açıkladı. Dünyanın en büyük oyun dağıtım platformu olan Steam, oyuncuların en çok tercih ettiği işlemcileri, ekran kartlarını ve işletim sistemlerini ortaya koyarken, ortalama bir oyun bilgisayarının da profilini çizmiş oldu.

İŞLEMCİDE INTEL​, EKRAN KARTINDA NVIDIA​

Platformun paylaşmış olduğu bilgilere göre, oyuncuların büyük çoğunluğu işlemcide Intel, ekran kartında NVIDIA'dan şaşmıyor. AMD'nin "oyun donanımı" pazarında rekabetçi olma çabası sürse de kullanıcılar hâlâ büyük ölçüde NVIDIA ve Intel'i tercih ediyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN EKRAN KARTI

Ekran kartı tercihleri konusunda NVIDIA'nın açık bir üstünlüğü bulunuyor. Steam kullanıcılarının büyük bir bölümü, GeForce RTX 3060 modelini tercih etmekteler. Bu ekran kartı, kullanıcıların yüzde 5,71'i tarafından tercih edilerek lider konumda duruyor. Dizüstü PC'lere bakıldığında da benzer bir trend görülüyor; en popüler GPU, "GeForce RTX 4060 (Laptop GPU)" olarak öne çıkıyor.

Steam'de oyuncuların en çok kullandığı ekran kartı modelleri ve tercih edilme oranları ise şöyle:

NVIDIA GeForce RTX 3060: yüzde 5,71

yüzde 5,71 NVIDIA GeForce RTX 4060: yüzde 4,44

yüzde 4,44 NVIDIA GeForce RTX 4060 (Laptop GPU): yüzde 4,24

yüzde 4,24 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti: yüzde 3,55

yüzde 3,55 NVIDIA GeForce GTX 1650 : yüzde 3,54

: yüzde 3,54 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti :yüzde 3,47

:yüzde 3,47 NVIDIA GeForce RTX 2060: y üzde 3,22

y üzde 3,22 NVIDIA GeForce RTX 3070: yüzde 3,22

yüzde 3,22 NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop GPU): yüzde 2,91

yüzde 2,91 NVIDIA GeForce GTX 1060: yüzde 2,82

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İŞLETİM SİSTEMİ: WINDOWS​ 1

Steam'in Eylül 2024 dönemi verilerine göre, oyuncuların yüzde 96,84'ü Windows işletim sistemini kullanıyor. En çok tercih edilen sürüm ise yüzde 48,66 ile Windows 10 olarak kayıtlara geçti. Windows 11, yüzde 47,69 ile ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sıraya ise yüzde 0,47 tercih edilme oranıyla Apple macOS yerleşti.

AMD - INTEL İŞLEMCİ REKABETİ DEVAM EDİYOR

Kullanıcıların yüzde 66,60​'ının Intel işlemcileri kullandığı belirlendi. AMD'yi tercih edenlerin oranı ise yüzde 33,40 olarak belirtildi.