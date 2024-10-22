Paradan para kazanmak bu olsa gerek! 76 milyar doları kasaya koydular

22 Ekim 2024 11:10 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:25

Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 2024'te servetlerini en çok artıran teknoloji liderleri oldu. Huang'ın serveti 76,5 milyar dolar artarken, Zuckerberg'in serveti 76 milyar dolar yükseldi.

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Jensen Huang ve Mark Zuckerberg, bu yıl servetlerini en fazla artıran teknoloji devleri oldu. Nvidia'nın CEO'su Huang ve Meta'nın kurucusu Zuckerberg, 2024 yılında servetlerine toplamda 76 milyar dolar ekledi. Bu rakam, Spotify gibi dev bir şirketin piyasa değerine eşit.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Huang'ın net serveti yıl başından bu yana 76,5 milyar dolar arttı. Zuckerberg ise 76 milyar dolar kazançla bu yıl servetini en çok artıran ikinci isim oldu. Bu artış, sadece Spotify değil, aynı zamanda ünlü içecek üreticisi Diageo, CVS, Target ve Capital One gibi büyük şirketlerin piyasa değerlerinden bile fazla.

MARK ZUCKERBERG, DÜNYANIN EN ZENGİN 3. İNSANI

Zuckerberg şu anda dünyanın en zengin üçüncü insanı, serveti 204 milyar dolara ulaştı. Elon Musk ve Jeff Bezos'un hemen arkasında yer alıyor. Huang ise 121 milyar dolarlık servetiyle 11. sırada bulunuyor.

Bu iki dev ismin servetlerindeki büyük artış, şirketlerinin hisse performanslarındaki güçlü yükselişe bağlı. Nvidia hisseleri bu yıl %192 oranında artarken, Meta'nın hisseleri %65 yükseldi. Her iki şirket de teknoloji dünyasında "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan ve piyasadaki yükselişi ateşleyen büyük teknoloji firmaları arasında yer alıyor.

HUANG, NVİDİA'NIN 861 MİLYON HİSSESİNE SAHİP

Huang ve Zuckerberg, sahip oldukları büyük hisse miktarları sayesinde şirketlerinin kaderini önemli ölçüde etkiliyor. Zuckerberg, Meta'nın yaklaşık %13,5'ine sahip ve bu 345 milyon hisseye denk geliyor. Huang ise Nvidia'nın %3,5 ile %4'lük hissesini elinde tutuyor; bu da yaklaşık 861 milyon hisse anlamına geliyor. Nvidia, geçtiğimiz Temmuz ayında hisse bölünmesi yaparak yatırımcıların ilgisini daha da çekti.

Huang, bu yıl başında 2025'in ilk çeyreğine kadar 6 milyon hissesini satacağını duyurmuştu. Ancak, piyasayı olumsuz etkilememek için bu süreci planlı bir şekilde yürüttü ve Eylül ayında tüm hisselerini satarak hedefini erkenden tamamladı.