Nvidia ve Meta’nın başı yatırımcı davalarıyla dertte

14 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:19

Kaliforniya merkezli Nvidia ve Meta ABD Yüksek Mahkemesi’nde iki önemli davada mücadele ediyor. İki dev şirketin yatırımcı davalarında işlerin istediği gibi gitmediği belirtildi. İşte detaylar...

Nvidia ve Meta, ABD Yüksek Mahkemesi’nde önemli iki davada yatırımcı davalarına karşı mücadele veriyor. Bu iki dev şirket, lehlerine karar çıkmaması halinde yatırımcıların kolayca dava açabileceğinden endişeli. Ancak, şu ana kadar işler bekledikleri gibi gitmiyor.

KRİPTO MADENCİLİĞİNDEN KAYNAKLANDI İDDİASI

Nvidia, CEO'su Jensen Huang’ın şirketin finansal durumu hakkında yanlış bilgi verdiğini iddia eden yatırımcıların, bu iddiaları daha somut kanıtlarla desteklemeleri gerektiğini savunuyor. Yatırımcılar, 2017-2018 yıllarında Nvidia'nın oyun sektöründeki çip talebini abarttığını öne sürerken, aslında bu talebin daha riskli bir piyasa olan kripto para madenciliğinden kaynaklandığını iddia ediyor. Bu iddialar, bir finansal analistin kamuya açık belgeler üzerinden yaptığı çıkarımlara dayanıyor.

'VERDİĞİMİZ KARARLAR DOĞRUYDU'

Nvidia’nın avukatı Neal Kumar Katyal, Yüksek Mahkeme’ye yaptığı savunmada, bu tür teknik konuların mahkemeler tarafından ilk aşamada değerlendirilmesinin zor olduğunu ifade etti. Ancak, mahkeme yargıçları Katyal’ın savunmasına eleştirel yaklaştı. Adalet Bakanlığı ise davada yatırımcıların tarafını tutarak, alt mahkemenin verdiği kararı doğru bulduğunu belirtti.

Benzer bir durum Meta için de geçerli. Meta, yatırımcıların, Cambridge Analytica ile olan iş birliğinden kaynaklanan veri skandalını sakladığını iddia eden davalarını reddetmesini istiyor. Meta, bu verilerin geçmişte ifşa edilmesinin şirketin geleceği için büyük bir tehdit oluşturmadığını savunuyor.

YÜKSEK MAHKEME DEVREDE

Yüksek Mahkeme, her iki davada da yatırımcıların açtıkları davalarda ne tür somut bilgiler sunmaları gerektiği konusunu değerlendiriyor. Şirketler, yatırımcıların sadece finansal analistlerin yorumlarına dayanarak bu tür davalar açmalarının önüne geçilmesi gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda, 1995'te kabul edilen ve gereksiz dava açılmasını engellemeyi amaçlayan Özel Menkul Kıymetler Davaları Reform Yasası’nın (PSLRA) gözden geçirilmesi de gündemde.

Yale Hukuk Fakültesi'nden Profesör Jonathan Macey, mahkemede muhafazakar ve liberal yargıçların yatırımcı dostu sorular sormasını şaşırtıcı bulduğunu ifade etti. Öte yandan, Albany Üniversitesi'nden hukuk profesörü Jim Redwood, mahkemenin bu davalarda şirketler lehine karar vereceğini düşündüğünü ve gelecekte benzer davaların önüne geçileceğini belirtti.